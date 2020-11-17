Шмыгаль: Если карантин выходного дня не даст результата, ограничения придется ужесточить

Кабинет министров намерен ужесточить карантинный режим в стране, если введение карантина выходного дня не покажет результативного влияния заболеваемость Covid-19. Об этом в ходе выступления в Верховной Раде 17 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Основная задача карантина выходного дня — чтобы мы вышли на плато по количеству больных, то есть зафиксировать их на цифрах не более 12-15 тысяч в день. В ближайшие две недели мы должны увидеть его первые результаты при условии соблюдения абсолютно всех правил. Если этого не произойдет, мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям. Мы будем вынуждены это делать", — сказал он.

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По мнению премьера, карантин по субботам и воскресеньям дает Украине шанс избежать более жесткого локдауна.

"Главному государственному санитарному врачу поручено проводить консультации с бизнесом, ассоциациями, с Верховной Радой, с городскими головами и принять окончательно согласован план мероприятий. Поэтому я обращаюсь ко всем украинцам: пожалуйста, по возможности, оставайтесь дома. Ограничьте количество своих социальных контактов", — добавил глава правительства.

По его словам, от ответственности граждан в соблюдении всех противоэпидемических правил зависит будет ли введен в Украине локдаун.

Напомним, полиция закрыла 2,4 тысячи объектов, нарушивших карантин на минувших выходных.

Ранее ряд мэров крупных городов выступил против усиления карантина по субботам и воскресеньям с прекращением работы развлекательных заведений и заведений общественного питания. Однако в Кабмине настаивают, что решение должно выполняться, а у местных властей нет полномочий для его отмены.

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