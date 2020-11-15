Политика и экономика 10 минут назад

Кабмин должен сделать все, чтобы карантин не стал критическим для бизнеса — Зеленский

По словам Зеленского, введение полного локдауна на всю неделю для уменьшения количества больных COVID-19 нанесет значительно больший ущерб бизнесу и экономике, чем карантин выходного дня

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины

Кабинет министров Украины должен помочь представителям малого и среднего бизнеса пережить  ограничительные меры во время карантина.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге, передает пресс-служба главы государства.

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По словам Зеленского, введение полного локдауна на всю неделю для уменьшения количества больных COVID-19 нанесет значительно больший ущерб бизнесу и экономике, чем карантин выходного дня.

"Карантин выходного дня — это шанс избежать полного закрытия. И если у нас есть такой шанс, мы должны им воспользоваться", — отметил Зеленский.

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При этом, президент подчеркнул, что даже такой ограниченный карантин повлечет за собой значительные потери для отдельных сфер бизнеса. Поэтому правительство должно предоставить им программы и инструменты поддержки.

"Это главная задача: правительство должно сделать все, чтобы эти три уик-энда, эти шесть дней, еще раз напоминаю, не стали критическими для дальнейшего существования малого и среднего бизнеса", — заявил глава государства.

Зеленский также отметил, что эффективность карантина выходного дня зависит от взаимодействия бизнеса и власти — центральной и местной.

Однако, по его словам, если граждане, бизнес и власть на местах реально будут придерживаться карантина в выходные, будет шанс избежать полного локдауна.

Как сообщалось ранее, 11 ноября в правительственном квартале Киева представители ресторанного бизнеса и кинематографической отрасли устроили акцию протеста против введения карантина выходного дня или любого другого локдауна.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 30 октября установила новое эпидемическое зонирование в Украине на основе ситуации с заболеваемостью COVID-19.

 

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