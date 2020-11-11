Общество 50 минут назад

В Киеве рестораторы и киношники протестуют против карантина (ФОТО, ВИДЕО)

Участники акции протеста считают карантин уничтожением бизнеса

Фото: Обозреватель Фото: Обозреватель
Фото: Обозреватель

11 ноября в правительственном квартале Киева представители ресторанного бизнеса и кинематографической отрасли устроили акцию протеста против введения карантина выходного дня или любого другого локдауна.

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Как сообщает "Обозреватель", митингующие считают карантин уничтожением бизнеса.

По словам предпринимателей, у них уже нет денег, чтобы содержать сотрудников, платить налоги, аренду, поставщикам услуг и товаров.

Для киноотрасли карантин в выходные дни является критичным, поскольку именно выходные больше всего влияют на бокс-офисы. В ином случае, кинотеатр выгоднее закрыть совсем. 

Протестующие пришли с плакатами "Карантин выходного дня — это миллион людей без работы", "Без бизнеса нет экономики", "Нас миллион, дайте работать".

Для охраны общественного порядка в центр взыскали сотрудников правоохранительных органов, большое их количество находится в Мариинском парке.

Как сообщалось ранее, в Министерстве здравоохранения заявили, что ситуация с коронавирусом в Украине напряженная, из-за чего решили усилить карантин.

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В частности, Минздрав инициирует, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые, аптеки, общественный транспорт, заправки, ветеринарные аптеки. Рестораны и кафе смогут работать исключительно на вынос.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 30 октября установила новое эпидемическое зонирование в Украине на основе ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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