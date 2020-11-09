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Минздрав: в Украине введут жесткий карантин "выходного дня", полный локдаун убьет бизнес

Жесткий локдаун в Украине будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения, считает Максим Степанов

Максим Степанов. Фото: Минздрав Максим Степанов. Фото: Минздрав
Максим Степанов. Фото: Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что ситуация с коронавирусом в Украине напряженная, из-за чего решили усилить карантин.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 9 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, кроме коронавируса, в Украине нехорошая ситуация с экономикой.

"Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будем предлагать жесткий карантин "выходного дня", — заявил он.

В частности, Минздрав инициирует, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые, аптеки, общественный транспорт, заправки, ветеринарные аптеки. Рестораны и кафе смогут работать исключительно на вынос.

Любым другим магазинам и ТРЦ будут рекомендовать в выходные дни оставаться закрытыми.

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При этом в Министерстве здравоохранения Украины считают, что жесткий локдаун будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 8 687 новых случаев заражения коронавирусом. Причем больше всего заражений — в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

Как сообщалось, 6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон о введении штрафа за пребывание в общественных зданиях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты. Такое решение поддержали 262 народных депутата при минимально необходимых 226-ти.

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