В Кабмине обещают не штрафовать украинцев за отсутствие маски на улице

В Кабинете министров Украины заявили, что за отсутствие маски на улице штрафовать не будут.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"6 ноября Верховная Рада приняла закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и ​​транспорте в размере от 170 до 255 грн. При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будут налагать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. Замечу, что такие штрафы не применяются к несовершеннолетним, а также за неношение маски на улице", — говорится в его видеообращении в соцсети.

При этом глава Минюста добавил, что ранее применение штрафов от 17 000 до 34 000 грн за нарушение любых правил карантина было несправедливым.

Напомним, 6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон о введении штрафа за пребывание в общественных зданиях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты. Такое решение поддержали 262 народных депутата при минимально необходимых 226-ти.

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Согласно пояснительной записке, целью принятия акта является предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19 среди населения Украины.

Так, в статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, в виде штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 грн до 255 грн).

Как сообщалось, 6 ноября в Киеве, на станции метро "Славутич", задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии защитной маски.