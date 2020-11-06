Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах

Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок, прикрывающих рот и нос, в общественных местах. За соответствующий законопроект №3891 проголосовало, по данным на сайте парламента, 262 депутата.

При этом 45 нардепов воздержались, а девять парламентариев — пять из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" и четыре из группы "Доверие" — проголосовали против.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Закон вносит дополнение в статью 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.

Оно предусматривает, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 грн.

Читайте также: В метро Киева будут ловить людей без масок и сдавать их в полицию

После принятия документа первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что такая мера будет применяться и к нардепам, которые будут находиться без масок в зале парламента.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тысяч заболеваний Covid-19 в сутки, а до конца года эта цифра может возрасти до 20 тысяч случаев в день.

В свою очередь, моделирование Киевской школы экономики, результаты которого обнародовали еще в середине октября, показало, что к Новому году суммарное число умерших от Covid-19 может составить 20 тысяч.