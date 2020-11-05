Общество 20 минут назад

Шмыгаль прогнозирует по 20 тысяч заболевших Covid-19 в день уже к Новому году

15 тысяч заболевших в день премьер предрекает уже до конца месяца

Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией Covid-19 в сутки, а конца года эта цифра может возрасти до 20 тысяч случаев в день. Как передает "Интерфакс-Украина", об этом он сказал журналистам 5 ноября.

"К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, довольно быстрый рост до конца года. До конца месяца мы можем получить 15 тыс. в день, это уже не секрет. До конца года эта цифра может возрасти и до 20 тысяч людей в день", — отметил премьер.

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При этом Шмыгаль выразил уверенность, что отечественная медицинская система готовится к такому вызову и такую нагрузку выдержит.

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Кроме того, по словам главы правительства, Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина.

"Сегодня Минздрав работает над разными сценариями продления адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются разные варианты. Вчера были разговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем наилучшие практики", — заявил Шмыгалье.

По словам премьер-министра, скорее всего, основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию, власти представят в ближайшее время на заседании правительства.

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"Украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна. Очень хорошо себя оправдывает наш адаптивный локальный карантин", — заключил глава Кабмина.

Напомним, моделирование Киевской школы экономики, результаты которого обнародовали еще в середине октября, показало, что к Новому году суммарное число умерших от Covid-19 может составить 20 тысяч.

Отметим, что тем временем в Киевском метрополитене усиливают контроль за соблюдением карантина: людей без масок будут ловить и сдавать в полицию.

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