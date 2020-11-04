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В Минздраве допускают введение карантина "выходного дня", но без комендантского часа

При таком карантине на определенный период закрывают большое количество магазинов и учреждений отдыха, а рестораны работают "на вынос"

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

В Украине могут ввести новое ограничение — карантин "выходного дня", чтобы разорвать цепь передачи коронавирусной болезни.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "1+1".

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Такой карантин предусматривает, что на определенный период будет закрыто большое количество магазинов и учреждений отдыха, а рестораны будут работать "на вынос".

"Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня" — когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", — заявил он.

Также Степанов добавил, что в Украине не планируют вводить комендантский час, поскольку для этого нужно внедрять чрезвычайное положение.

"Минздрав этого не рекомендует", — отметил министр.

Напомним, в Украине уже с 9 ноября могут усилить карантин по коронавирусу. По данным СМИ, для усиления ограничений рассматривают различные варианты — от карантина "выходного дня" к внедрению комендантского часа и штрафов за его нарушение.

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Ранее Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря. Вузам страны рекомендовали перейти на дистанционное обучение, а школам — отправить учеников на каникулы с 15 октября.

Кроме того, с 26 октября в Украине действует новое карантинное зонирование.

Как и прогнозировали эксперты, с наступлением осени ситуация с заболеваемостью коронавирусом начала ухудшаться. Во многих областях Украины больницы перегружены пациентами с COVID-19, в Ивано-Франковске и Черкассах под ковидарий готовят корпусы роддома. Также Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано рекордные 9 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, летальных случаев также рекордных 199, выздоровели 7 536 человек.

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