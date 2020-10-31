Минздрав просит ВР ввести штрафы за не ношение масок украинцами: штрафовать будут на месте

В Министерстве здравоохранения просят Верховную Раду поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.

С таким обращением к народным депутатам выступил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 31 октября.

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"Понимая, что у нас достаточно хромает система контроля, еще в июле правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер, а именно относительно ношения масок", — отметил он.

Как рассказал глава Минздрава, в документе четко определено, какой штраф должен быть за не ношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях.

В частности, он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 255 грн. Указано, что это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, которые не соблюдают эти правила.

"Этот законопроект еще не рассмотрен. Я обратился на этой неделе к председателю ВР Дмитрию Разумкову, обращаюсь сейчас к народным депутатам, наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост COVID", — сказал Степанов.

По его словам, законопроект предусматривает, что контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.

При этом министр добавил, что данный законопроект в свое время был разработан Министерством юстиции, но для Минздрава он очень важен.

Более того, украинцев собираются штрафовать за нарушение карантинных ограничений сразу на месте, уточнил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В повестке дня следующей сессии Верховной Рады Украины есть законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать сразу на месте нарушителя", — сказал он.

Напомним, с начала действия карантина и по 10 июня 2020 года правоохранители выявили 12 тысяч 522 случая нарушения условий введенных мер безопасности и выписали протоколов злоумышленникам на общую сумму более 4,77 млн грн.