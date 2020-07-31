Вышел на улицу без паспорта: в Киеве мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен

В Киеве мужчину полиция оштрафовала на 17 тысяч грн за то, что у него не было с собой паспорта. После этого Дарницкий районный суд признал такое наказание законным, сообщает "Юрлига".

Отмечается, что мужчина находился на остановке общественного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, высказывался нецензурно в сторону прохожих и полицейских. Также он находился на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

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Мужчина в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого правонарушения признал и не оспаривал обстоятельств, изложенных в протоколе.

Исследовав протокол об административном правонарушении, рапорты, видеозаписи с нагрудных камер полицейских, суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 КУоАП.

На него наложен штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17 тысяч грн в пользу государства.

Напомним, с начала действия карантина и по 10 июня 2020 года правоохранители выявили 12 тысяч 522 случая нарушения условий введенных мер безопасности и выписали протоколов злоумышленникам на общую сумму более 4,77 млн грн.