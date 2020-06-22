Штрафов на 5 млн грн: за какие нарушения карантина полиция выписывала протоколы украинцам

С начала действия карантина и по 10 июня 2020 года правоохранители выявили 12 522 случая нарушения условий введенных мер безопасности и выписали протоколов злоумышленникам на общую сумму более 4,77 млн грн.

Об этом Delo.ua сообщили в Национальной полиции Украины.

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Напомним, карантин в Украине ввели с 12 марта 2020 года, чтобы не допустить распространения коронавируса. Изначально власти закрыли школы и вузы, запретили массовые собрания и мероприятия более 200 человек, а также авиасообщение с отдельными странами.

Позднее границы закрыли вовсе, а также наложили вето на прогулки парками, обязали носить с собой документы и маски в общественных местах, прикрыли кинотеатры, кафе и салоны красоты. Вскоре ограничили работу поездов, метро, маршруток и междугородних автобусов. На данный момент многие меры безопасности частично или полностью отменили в рамках плана ослабления карантина.

За нарушение новых правил еще в марте власти назначили административную ответственность — штраф от 17 до 34 тысяч грн, арест на срок до шести месяцев или даже ограничение свободы до трех лет.

Возможно, украинцы испугались суровых наказаний и вируса или же патрульные неохотно ловили нарушителей, но судя по полученной Delo.ua статистике, в целом карантин соблюдался.

По данным Национальной полиции, за первые пять месяцев 2020 года всего в стране выявили более 1,93 млн административных правонарушений — случаи игнорирования карантинных мер (12 522) составляют всего лишь 0,65% от этого числа.

Чаще всего карантин не соблюдали в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве — там составили 2298, 1764 и 1331 протоколов соответственно. А вот меньше всего нарушали веденный режим в Николаевской, Закарпатской и Хмельницкой областях — там выявили только 84, 97 и 123 случая соответственно.

За три месяца полиция поймала 12 267 нарушителей карантина и наложила на них штрафов на сумму 4,77 млн грн — это чуть больше 1% от общей суммы (470,2 млн грн) выписанных административных штрафов за пять месяцев.

Больше всего штрафовали на Днепропетровщине — там полицейские выписали взысканий на сумму в 850 тысяч грн. Не церемонились в Сумской и Львовской области — здесь наложили штрафов на 561 тысячу грн и 493 тысячи грн соответственно. А лояльнее всего суммы были на Луганщине (34 тысячи грн), Черниговщине (34 тысячи грн) и Житомирщине (35,7 тысяч грн). Стоит отметить, там зафиксировали не так уж много нарушений: 224, 167 и 136 соответственно.

Впрочем, выписка штрафа вовсе не означает его гарантированное взыскание: по состоянию на начало июня взыскать удалось всего 250,6 тысяч грн (5,25%) из 4,77 млн грн. При этом оплаты штрафов за нарушение карантина добились только в семи областях, и то частично.

Не в последнюю очередь на это влияет загруженность судов: по состоянию на начало июня, в судах рассмотрели всего 4945 дел о привлечении к ответственности за нарушение карантина из полученных 12 835, при этом 2963 вернули, а не рассмотренными лежат еще 4927.

За это время к ответственности привлекли только 551 человека — 11% от общего числа рассмотренных дел. Как показала практика, наказать нарушителя карантинных мер не так то просто. Такие производства часто просто заворачивают из-за плохо составленных протоколов: в судах признаются, что отправили на доработку для надлежащего оформления почти каждый пятый документ.

Так, совсем недавно Шевченковский районный суд Киева закрыл производство на киевлянку, которая в конце марта торговала цветами недалеко от метро Нивки. Адвокат пояснила, что ее подопечную нельзя штрафовать, поскольку по статье это возможно только в отношении субъекта хозяйствования, а обвиняемая — физическое лицо. Однако дело закрыли вовсе не поэтому — судья отметила, что в материалах нет ни объяснений свидетелей, ни документов, подтверждающих, что киевлянка действительно продавала растения, а потому завернула производство по отсутствию состава административного правонарушения.

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Иногда в делах просто не хватает доказательств, показательный случай есть в Черновецкой области — там предпринимателя в судебном порядке оштрафовали за то, что в условиях карантина он не закрыл магазин "Модняша" и продолжил принимать покупателей.

Однако украинец все же сумел обжаловать решение в Черновецком апелляционном суде. Судьи посчитали достаточным его оправдание, что он зашел в свой магазин только, чтобы забрать куртку, а поскольку в тот момент покупателей в помещении не было — признали, что доказательств торговли во время карантина нет.

Однако в судебном реестре встречаются дела, где наспех оправдания обвиняемых не проходят. В Святошинском районном суде Киева признали виновным местного жителя, который в конце марта в условиях карантина без спецразрешения перевозил людей от станции метро Академгородок до улицы Антонова. Подозреваемый уверял, что, когда его поймали патрульные, всего лишь "ехал отремонтировать автомобиль" с двумя пассажирами в салоне, однако подтверждающих это документов показать не смог. В то же время полиция собрала достаточно доказательств нарушения, а потому судья все же оштрафовал перевозчика на 17 тысяч грн.

В этом же суде на такую же сумму наказали и предпринимательницу, продававшую кофе на вынос в середине апреля. Ее адвокат заявлял, что в материалах дела не зафиксирован факт приготовления или продажи кофе, а также нет доказательств, что подзащитная — субъект хозяйствования точки или бариста. Такое заявление, возможно, и приняли бы ко вниманию, но защитник не учел одного — еще до суда подозреваемая фактически признала свою вину.

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В письменном объяснении полиции она отметила, что с протоколом не согласна, поскольку другие точки с выдачей кофе (например, МакДрайв) продолжают работать, а в кофейне вполне безопасно: есть дезинфекторы и перчатки, бариста не притрагивается к зернам кофе, а сам напиток продается в закрытой таре. Кроме того, полиция все же сфотографировала обслуживание посетителей через окно точки.

Напомним, ранее Delo.ua сообщало, что штраф умудрился получить даже украинский президент. Во время рабочей поездки в Хмельницкий 3 июня 2020 года Владимир Зеленский с другими чиновниками выпили кофе в одном из местных кафе, при том, что правительство разрешило работу ресторанов только с 5 июня.

Впоследствии Национальная полиция составила административные протоколы на всех участников кофепития: на самого гаранта, руководителя ОП Андрея Ермака, его первого зама Сергея Трофимова, главного санврача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина, а также на хозяина заведения.

Впрочем, удастся ли наказать за нарушение карантина гаранта, пока неизвестно — в суде, где рассматривали соответствующее производство, приостановили его и обратились в Верховный суд за разъяснениями: можно ли привлечь президента к админответственности, если согласно Конституции, он — неприкосновенное лицо.

Но уже 19 июня суд признал виновными главу Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака, первого заместителя председателя ОПУ Сергея Трофимова и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко в нарушении правил карантина и назначил штраф в размере 17 тысяч грн каждому. Кроме этого, штраф в размере 17 тысяч грн получил и владелец кафе "Лямур", где отдыхали чиновники, предприниматель Андрей Мельниченко.

Нарушители карантина имеют 10 дней для подачи апелляции в Хмельницкий апелляционный суд.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua