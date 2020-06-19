Кофепитие в Хмельницком: судья не знает, можно ли штрафовать Зеленского

Сегодня, 19 июня, суд в городе Хмельницком должен был рассмотреть вопрос об административном нарушении Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает "Громадське", речь идет о посещении главой государства и делегацией кафе в Хмельницком, когда это было запрещено согласно с карантинными ограничениями.

По информации издания, судья Андрей Мисинкевич приостановил производство и обратился в Верховный суд для разъснения, может ли Президент Украины быть привлечен к административной ответственности, так как согласно Конституции, он является неприкосновенным лицом.

Как сообщалось ранее, рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкий 3 июня закончилась неожиданным скандалом.

Претензии вызвал тот факт, что во время карантина гарант и руководство Офиса президента выпили кофе в одном из кафе города, проигнорировав все установленные украинским правительством меры предосторожности, и при том, что правительство разрешило работу кафе и ресторанов только с 5 июня.

Соответствующее нарушение карантина предусматривает от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

Вместе с Зеленским в кафе были руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Впоследствии Национальная полиция составила административные протоколы на всех участников кофепития в Хмельницком с президентом, включая хозяина заведения.

Позднее гарант заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно".