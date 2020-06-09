Зеленский рассказал, как хотел специально заболеть коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно".

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", — отметил глава государства.

Хотя президент и утверждает, что не боится заболеть COVID-19, от такой идеи все же отказались.

"Решили, что слишком. Что перебор", — сказал Зеленский.

Президент также добавил, что его не простила бы семья.

"Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы", — резюмировал он.

Ранее рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкий 3 июня закончилась неожиданным скандалом. Претензии вызвал тот факт, что во время карантина гарант и руководство Офиса президента выпили кофе в одном из кафе города, проигнорировав все установленные украинским правительством меры предосторожности, и при том, что правительство разрешило работу кафе и ресторанов только с 5 июня.

Читайте также: Зеленский хочет оставить масочный режим и социальное дистанцирование после карантина

Также президент Владимир Зеленский считает нужным разработку законопроекта, который будет регулировать институт первой леди в Украине.