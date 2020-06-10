Полиция выписала штраф Зеленскому за незаконное кофепитие в Хмельницком

Национальная полиция составила административные протоколы на всех участников кофепития в Хмельницком с президентом, включая хозяина заведения.

Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, правоохранители квалифицировали это событие, как нарушение правил карантина по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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"В результате проведенной проверки, полицейские составили административные материалы по статье 44-3 ("Нарушение правил карантина людей") на владельца кафе и посетителей, в том числе — Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", — говорится в сообщении.

Зеленский уже успел заявить, что полицейские правильно сделали, когда выписали ему штраф.

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В Нацполиции напомнили, что нарушение правил карантина людей влечет наложение штрафа на граждан от 17 тысяч до 34 тысяч грн.

Как сообщалось ранее, рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкий 3 июня закончилась неожиданным скандалом.

Претензии вызвал тот факт, что во время карантина гарант и руководство Офиса президента выпили кофе в одном из кафе города, проигнорировав все установленные украинским правительством меры предосторожности, и при том, что правительство разрешило работу кафе и ресторанов только с 5 июня.

Позднее гарант заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно".