Общество 1 час назад

Бары, ночные клубы и развлекательные центры открывать не разрешал — Кличко

Штраф для заведений-нарушителей составляет от 34 тысяч до 340 тысяч грн

Виталй Кличко. Фото: YouTube Виталй Кличко. Фото: YouTube
Виталй Кличко. Фото: YouTube

На сегодняшний день работа баров, ночных клубов и развлекательных центров в Киеве до сих пор запрещена.

Об этом, сегодня, 15 июня, во время онлайн-брифинга заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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"Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не позволял. Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы — они составляют админпротоколы о нарушениях. Насколько я знаю, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров", — сообщил Кличко, отвечая на вопрос, полученный от представителей СМИ.

Штраф для заведений-нарушителей составляет от 34 тысяч до 340 тысяч грн.

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"И я снова обращаюсь к правоохранителям: сразу реагировать на информацию о подобных нарушениях и пресекать их. Иначе — мы не удержим эпидемиологическую ситуацию", — отметил Кличко.

При этом, по словам мэра, пляжи сегодня открыты только как прибрежные зоны отдыха. Купаться на них запрещено.

"Купаться на городских пляжах сегодня запрещено, пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие же — должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день", — отметил городской голова.

Напомним, ранее советник мэра столицы Владимир Бондаренко заявил, что в Киеве могут принять решение об усилении карантинных мер по коронавирусу, которые были смягчены 23 мая.

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