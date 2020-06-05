Киевские рестораны пока не будут открывать для посетителей внутри

В Киеве 5 июня не приняли решение об открытии ресторанов и кафе для того, чтобы у граждан была возможность находиться внутри заведения.

На ежедневном брифинге мэр столицы Виталий Кличко рассказал об этом более подробно, сообщает со ссылкой на данные КГГА агентство "РБК-Украина".

В частности, по информации мэрии, в пятницу этот вопрос рассматривался, однако принять позитивное решение не удалось.

"Нет. В Киеве решение об открытии не приняли. Решили пока не открывать", — рассказали в пресс-службе КГГА.

Ранее в Минздраве заявили, что в Киеве 5 июня не откроют кафе и рестораны, если количество больных коронавирусом в столице будет увеличиваться. Хотя снятие этого ограничения было прописано в новом этапе ослабления карантина.

Глава КГГА, Виталий Кличко заявил, что решение о полном открытии ресторанов и бассейнов горвласти примут позже. "В Киеве сегодня один из трех показателей — по количеству больных на сто тысяч населения — превышает норму. И сегодня составляет 14,9. Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления. Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин?", — резюмировал Кличко.

Напомним, по состоянию на 5 июня Киев и еще пять областей не проходят по показателям заболеваемости к очередному смягчению карантина.

Как сообщалось, в Украине с сегодняшнего дня, 5 июня 2020 года, стартует новый этап ослабления карантинных ограничений.

Ранее рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкий 3 июня закончилась неожиданным скандалом. Претензии вызвал тот факт, что во время карантина гарант и руководство Офиса президента выпили кофе в одном из кафе города, проигнорировав все установленные украинским правительством меры предосторожности, и при том, что правительство разрешило работу кафе и ресторанов только с 5 июня.