В Киеве могут усилить карантин по коронавирусу — КГГА

В Киеве могут принять решение об усилении карантинных мер по коронавирусу, которые были смягчены 23 мая.

Об этом заявил советник мэра столицы Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, из-за того, что количество выявленных заболевших COVID-19 растет, сегодня в 09:30 пройдет заседание штаба города по чрезвычайным ситуациям. На нем будет рассмотрено решение об усилении карантина.

"По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца из предыдущего", — заявил Бондаренко.

Он отметил, что Киев "точно не готов" к этапам смягчения карантина, которые были запланированы правительством на 5 и 10 июня.

В частности, в Киеве не будут открыты для посетителей внутренние помещения кафе и ресторанов, не может быть речи о массовых мероприятиях с количеством людей 1 на 5 квадратных метров, не могут полноценно открыться учреждения культуры, уведомил советник Виталия Кличко.

По словам Бондаренко, также могут быть введены ограничения на посещение пляжей, или их полное закрытие. Также в столице точно не откроются 3 пункта для проведения ВНО.

В то же время, вопрос об ограничениях в работе общественного транспорта не стоит.

Напомним, в Украине 2 дня подряд суточная заболеваемость находится на рекордном уровне. При этом больше всего новых заболевших за сутки фиксируется в Киеве, Львовской и Винницкой областях.