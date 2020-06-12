За сутки в Украине зафиксировано 683 новых случая коронавируса

По состоянию на 9:00 пятницы, 12 июня, в Украине 29 тысяч 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13 тысяч 567 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 683 новых случая коронавируса, 426 человека выздоровели, 16 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего проведено 468 тысяч 172 тестирования методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 1317 случаев;
Волынская область — 1313 случаев;
Днепропетровская область — 983 случая;
Донецкая область — 279 случаев;
Житомирская область — 1013 случаев;
Закарпатская область — 1506 случаев;
Запорожская область — 515 случаев;
Ивано-Франковская область — 1669 случаев;
Кировоградская область — 568 случаев;
город Киев — 3766 случаев;
Киевская область — 1931 случай;
Львовская область — 2526 случаев;
Луганская область — 54 случая;
Николаевская область — 316 случаев;
Одесская область — 1065 случаев;
Полтавская область — 277 случаев;
Ровенская область — 2231 случай;
Сумская область — 204 случая;
Тернопольская область — 1372 случая;
Харьковская область — 1426 случаев;
Херсонская область — 179 случаев;
Хмельницкая область — 529 случаев;
Черновицкая область — 3831 случай;
Черкасская область — 517 случаев;
Черниговская область — 366 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 12 июня в Центр поступило 1244 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 69 тысяч 521 сообщение о подозрении на коронавирус.
Ранее Украина установила антирекорд по заболеваемости COVID-19, когда за сутки было зафиксировано 689 новых случаев коронавирусом.