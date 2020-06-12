За сутки в Украине зафиксировано 683 новых случая коронавируса

По состоянию на 9:00 пятницы, 12 июня, в Украине 29 тысяч 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13 тысяч 567 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 683 новых случая коронавируса, 426 человека выздоровели, 16 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего проведено 468 тысяч 172 тестирования методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1317 случаев;

Волынская область — 1313 случаев;

Днепропетровская область — 983 случая;

Донецкая область — 279 случаев;

Житомирская область — 1013 случаев;

Закарпатская область — 1506 случаев;

Запорожская область — 515 случаев;

Ивано-Франковская область — 1669 случаев;

Кировоградская область — 568 случаев;

город Киев — 3766 случаев;

Киевская область — 1931 случай;

Львовская область — 2526 случаев;

Луганская область — 54 случая;

Николаевская область — 316 случаев;

Одесская область — 1065 случаев;

Полтавская область — 277 случаев;

Ровенская область — 2231 случай;

Сумская область — 204 случая;

Тернопольская область — 1372 случая;

Харьковская область — 1426 случаев;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 529 случаев;

Черновицкая область — 3831 случай;

Черкасская область — 517 случаев;

Черниговская область — 366 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 12 июня в Центр поступило 1244 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 69 тысяч 521 сообщение о подозрении на коронавирус.

Ранее Украина установила антирекорд по заболеваемости COVID-19, когда за сутки было зафиксировано 689 новых случаев коронавирусом.