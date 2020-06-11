Украина установила антирекорд по заболеваемости COVID-19

По состоянию на 09:00 11 июня в Украине зарегистрировано 29 тысяч 70 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальных, 13 тысяч 141 пациент выздоровел.

Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По информации Минздрава, за сутки зафиксировано 689 новых случаев. Всего проведено 456 тысяч 509 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1 236 случаев;

Волынская область — 1 266 случаев;

Днепропетровская область — 981 случай;

Донецкая область — 269 случаев;

Житомирская область — 992 случая;

Закарпатская область — 1 471 случай;

Запорожская область — 510 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 649 случаев;

Кировоградская область — 563 случая;

город Киев — 3671 случай;

Киевская область — 1 919 случаев;

Львовская область — 2 414 случаев;

Луганская область — 54 случая;

Николаевская область — 311 случаев;

Одесская область — 1 045 случаев;

Полтавская область — 276 случаев;

Ровенская область — 2 175 случаев;

Сумская область — 203 случая;

Тернопольская область — 1 349 случаев;

Харьковская область — 1 374 случая;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 523 случая;

Черновицкая область — 3 793 случая;

Черкасская область — 506 случаев;

Черниговская область — 341 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как отмечают в Telegram-канале Коронавирус_інфо, такого количества заболеваний не было даже в самые пиковые дни в начале эпидемии: за последние 24 часа от коронавируса умер 21 человек.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 июня 2020 года в Центр поступило 1139 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 68 277 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, 10 июня в Украине зарегистрирован 28 381 лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых 833 летальных, 12 тысяч 769 пациентов выздоровели.