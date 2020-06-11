Украина установила антирекорд по заболеваемости COVID-19

По состоянию на 09:00 11 июня в Украине зарегистрировано 29 тысяч 70 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальных, 13 тысяч 141 пациент выздоровел.
Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По информации Минздрава, за сутки зафиксировано 689 новых случаев. Всего проведено 456 тысяч 509 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1 236 случаев;
Волынская область — 1 266 случаев;
Днепропетровская область — 981 случай;
Донецкая область — 269 случаев;
Житомирская область — 992 случая;
Закарпатская область — 1 471 случай;
Запорожская область — 510 случаев;
Ивано-Франковская область — 1 649 случаев;
Кировоградская область — 563 случая;
город Киев — 3671 случай;
Киевская область — 1 919 случаев;
Львовская область — 2 414 случаев;
Луганская область — 54 случая;
Николаевская область — 311 случаев;
Одесская область — 1 045 случаев;
Полтавская область — 276 случаев;
Ровенская область — 2 175 случаев;
Сумская область — 203 случая;
Тернопольская область — 1 349 случаев;
Харьковская область — 1 374 случая;
Херсонская область — 179 случаев;
Хмельницкая область — 523 случая;
Черновицкая область — 3 793 случая;
Черкасская область — 506 случаев;
Черниговская область — 341 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как отмечают в Telegram-канале Коронавирус_інфо, такого количества заболеваний не было даже в самые пиковые дни в начале эпидемии: за последние 24 часа от коронавируса умер 21 человек.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 июня 2020 года в Центр поступило 1139 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 68 277 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, 10 июня в Украине зарегистрирован 28 381 лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых 833 летальных, 12 тысяч 769 пациентов выздоровели.