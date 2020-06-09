В Черкасской области вспышка COVID-19 в психоневрологическом интернате: 21 заболевший

В Золотоношском психоневрологическом интернате (Черкасская область) у 21 человека выявили COVID-19, в связи с чем проводится эпидемиологическое расследование.

Об этом сообщил глава Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Роман Боднар на своей странице в Facebook.

"На сегодня (9 июня) 490 зарегистрированных случаев коронавируса. +21 новый случай в сутки: 2 — город Черкассы, 1 — Черкасский район, 18 — Золотоношский район", — написал он в соцсети.

Глава ОГА информировал, что вспышка произошла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там выявили инфицированную коронавирусом сотрудницу, которая, вероятно, и заразила подопечных.

Он отметил, что на данный момент обследовали уже 26 подопечных, у 21 человека обнаружили положительный результат на COVID-19.

"Ведется эпидрасследование, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования согласно компетенции. В учреждении проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного Центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных", — рассказал Боднар.

По его словам, госпитализированных в учреждения охраны здоровья нет, состояние инфицированных удовлетворительное.

Также на территории интерната усилили карантинные мероприятия, сотрудники и подопечные будут круглосуточно находиться в интернате.

"В целом в Черкасской области имеем хорошую динамику выздоровлений — 370 человек, но не стоит пренебрегать средствами защиты и соблюдением дистанции! Выход из карантина — постепенный, мы не должны допустить возвращения к более жестким нормам", — резюмировал губернатор.

Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в детском садике "Калинка", который находится в городе Бровары Киевской области.