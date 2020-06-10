В Украине от COVID-19 скончались уже 833 человека — Минздрав

По состоянию на 09:00 10 июня, в Украине зарегистрирован 28 381 лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых 833 летальных, 12 тысяч 769 пациентов выздоровели.

Об этом, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки в Украине зафиксировано 525 новых случаев. Всего проведено 445 940 тестирований методом ПЦР.

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1 192 случая;

Волынская область — 1 214 случаев;

Днепропетровская область — 973 случая;

Донецкая область — 246 случаев;

Житомирская область — 973 случая;

Закарпатская область — 1 448 случаев;

Запорожская область — 502 случая;

Ивано-Франковская область — 1 622 случая;

Кировоградская область — 562 случая;

м. Киев — 3580 случаев;

Киевская область — 1 865 случаев;

Львовская область — 2 289 случаев;

Луганская область — 54 случая;

Николаевская область — 309 случаев;

Одесская область — 1 028 случаев;

Полтавская область — 276 случаев;

Ровенская область — 2 122 случая;

Сумская область — 198 случаев;

Тернопольская область — 1 313 случаев;

Харьковская область — 1 338 случаев;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 520 случаев;

Черновицкая область — 3 757 случаев;

Черкасская область — 501 случай;

Черниговская область — 320 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 10 июня 2020 года в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 67138 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию 9 июня, в Украине 27 тысяч 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12 тысяч 412 пациентов выздоровели.