В Украине от COVID-19 скончались уже 833 человека — Минздрав

По состоянию на 09:00 10 июня, в Украине зарегистрирован 28 381 лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых 833 летальных, 12 тысяч 769 пациентов выздоровели.
Об этом, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки в Украине зафиксировано 525 новых случаев. Всего проведено 445 940 тестирований методом ПЦР.
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1 192 случая;
Волынская область — 1 214 случаев;
Днепропетровская область — 973 случая;
Донецкая область — 246 случаев;
Житомирская область — 973 случая;
Закарпатская область — 1 448 случаев;
Запорожская область — 502 случая;
Ивано-Франковская область — 1 622 случая;
Кировоградская область — 562 случая;
м. Киев — 3580 случаев;
Киевская область — 1 865 случаев;
Львовская область — 2 289 случаев;
Луганская область — 54 случая;
Николаевская область — 309 случаев;
Одесская область — 1 028 случаев;
Полтавская область — 276 случаев;
Ровенская область — 2 122 случая;
Сумская область — 198 случаев;
Тернопольская область — 1 313 случаев;
Харьковская область — 1 338 случаев;
Херсонская область — 179 случаев;
Хмельницкая область — 520 случаев;
Черновицкая область — 3 757 случаев;
Черкасская область — 501 случай;
Черниговская область — 320 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 10 июня 2020 года в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 67138 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию 9 июня, в Украине 27 тысяч 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12 тысяч 412 пациентов выздоровели.