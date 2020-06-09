В Украине от коронавируса скончались уже более 800 человек

По состоянию на 9:00 вторника, 9 июня, в Украине 27 тысяч 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12 тысяч 412 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 394 новых случая коронавируса, 217 человек выздоровели, а 13 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что всего было проведено 437 тысяч 444 тестирования на COVID-19 методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1175 случаев;

Волынская область — 1113 случаев;

Днепропетровская область — 971 случай;

Донецкая область — 235 случаев;

Житомирская область — 935 случаев;

Закарпатская область — 1425 случаев;

Запорожская область — 499 случаев;

Ивано-Франковская область — 1602 случая;

Кировоградская область — 562 случая;

город Киев — 3523 случая;

Киевская область — 1836 случаев;

Львовская область — 2211 случаев;

Луганская область — 54 случая;

Николаевская область — 309 случаев;

Одесская область — 1010 случаев;

Полтавская область — 274 случая;

Ровенская область — 2094 случая;

Сумская область — 198 случаев;

Тернопольская область — 1305 случаев;

Харьковская область — 1305 случаев;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 518 случаев;

Черновицкая область — 3729 случаев;

Черкасская область — 490 случаев;

Черниговская область — 304 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 9 июня в Центр поступило 479 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 66 тысяч 166 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что пандемия COVID-19 имеет особенно негативное влияние на психическое состояние людей в возрасте от 18 до 25 лет.