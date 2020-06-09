Пандемия коронавируса вызвала рост случаев тяжелой депрессии — исследование

Пандемия COVID-19 имеет особенно негативное влияние на психическое состояние людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Ученые бьют тревогу, поскольку нехватка психотерапевтов проявлялась и до пандемии, сообщает DW.

Указано, что исследование проводилось во время онлайн-опроса, проведенного Институтом частной высшей школы Геттингена, совместно с Университетом Регенсбурга, Норвежским университетом прикладных наук и Карлтонским университетом в Оттаве (Канада).

"Ограничения, введенные на фоне коронавируса SARS-CoV-2, привели к заметному росту числа случаев тяжелой депрессии среди населения. Особенно сильно пострадала возрастная группа от 18 до 25 лет", — заявил профессор клинической психологии в частной высшей школе Геттингена Юсеф Шиба.

Известно, что для опроса исследователи использовали так называемую ISR-анкету — инструмент, позволяющий установить симптомы психических расстройств.

По словам Шибана, ожидалось, что доля случаев тяжелой депрессии среди населения не превысит 1%, однако выяснилось, что этот показатель достигает 5%.

В связи с этим профессор обеспокоен ростом числа случаев тяжелой депрессии, особенно, учитывая тот факт, что нехватка психотерапевтов ощущалась и до пандемии.

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По словам Шибана, есть признаки того, что психические последствия от карантинных мер будут ощущаться еще длительное время.

Теперь ученые планируют провести сравнительный анализ ситуации в различных федеральных землях Германии, а также между ФРГ, Норвегией и Канадой.

Как сообщалось, в мире выявили более 7 млн человек с коронавирусом, 400 тысяч из них — умерли.

Ранее ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна спрогнозировали возможное окончание пандемии COVID-19 в мире в декабре 2020 года.