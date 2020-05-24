Ученые назвали дату, когда может завершиться пандемия коронавируса в мире

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна спрогнозировали возможное окончание пандемии COVID-19 в мире в декабре 2020 года.

Об этом свидетельствуют исследования этих ученых, сообщает New York Post.

"Мир может рассчитывать на то, что пандемия исчезнет в декабре", — говорится в сообщении.

В частности, в США конец борьбы с коронавирусом ученые прогнозируют на сентябрь.

Как отмечает издание, в Сингапурском университете технологий и дизайна исследователи используют искусственный интеллект для постоянного обновления своих диаграмм "жизненного цикла" пандемии по странам мира.

В конце апреля их прогнозы показывали, что в США не будет вируса 20 сентября, а в Великобритании — конец коронавирусу наступит уже 27 августа.

Однако с тех пор ученые удалили графики со своего веб-сайта, опубликовав заявление об отказе от ответственности, подчеркнув, что исследование проводилось исключительно в образовательных целях и может содержать ошибки.

Также ученые университета предупреждают, что их результаты постоянно развиваются и неточны, и что их прогнозы не должны приводить к поспешному сворачиванию ограничительных мер по всему миру.

"Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых прогнозируемых датах окончания (пандемии), опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль, и вызвать распространение вируса", — отметили они.

По состоянию на утро 24 мая, в мире зафиксировано 5 407 414 случаев коронавируса, 2 247 963 человека выздоровели и 344 025 погибли. За последние сутки в мире было обнаружено 9 464 новых случаев COVID-19.

Ранее ученые заявляли, что большое количество смертей зараженных коронавирусом в некоторых странах может быть связано с недостатком витамина D.