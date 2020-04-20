COVID-19 поражает почти все органы, последствия сохраняются всю жизнь — исследование

Коронавирусная инфекция COVID-19 поражает не только легкие, но и другие важные органы человека. А многим пациентам, которые смогли победить болезнь, полностью восстановиться не удастся.

Об этом свидетельствуют результаты исследований врачей и ученых из США и Китая, сообщает The Jerusalem Post. По мнению исследователей, у многих выздоровевших пациентов впоследствии наблюдаются свидетельства длительного воздействия инфекции.

В исследовании, опубликованном на этой неделе, китайские ученые изучили результаты анализа крови 34 пациентов с COVID-19 за время их госпитализации. Исследователи обнаружили, что многие из тех, кто пережил легкие и тяжелые формы заболевания, "не смогли вернуться к нормальной жизни".

Так, кардиолог из Йельского университета доктор Харлан Крумгольц утверждает, что COVID-19 — это не простое нарушение дыхания. В частности, болезнь оказывает влияние на сердце, печень, почки, кровеносную и эндокринные системы и мозг.

Аналогичного мнения придерживается кардиолог Джозеф Бреннан, который подчеркнул, что коронавирус приводит к долгосрочным последствиям для организма, и они могут быть необратимыми.

"Я не знаю этого наверняка, но эта болезнь настолько коварная, что некоторые из выздоровевших могут столкнуться с постоянными проблемами со здоровьем", — отметил он.

В свою очередь, директор по инфекционным болезням в больнице принцессы Маргарет в Гонконге доктор Оуэн Цанг Так-инь рассказал журналистам, что у некоторых пациентов "после выздоровления функции легких могут снизиться от 20% до 30%".

К такому заключению он пришел после наблюдения за пациентами, которые выписались из больницы в середине марта. По мнению доктора, последствия болезни могут проявляться на протяжении в среднем 15 лет.

Еще одно исследование китайских ученых говорит, что многие из пациентов, пережившие легкие и тяжелые формы коронавируса, не смогли вернуться к нормальной жизни. Ученые исследовали 34 пациентов с COVID-19 во время госпитализации и после нее, и оказалось, что у некоторых выздоровевших нарушалась функция печени. И такие последствия наблюдались даже после выписки.

Более раннее наблюдение пациентов в Китае говорит, что у 12% проявлялась сердечная недостаточность после выздоровления. Это связано с тем, что во время осложнений болезни легкие плохо снабжают организм кислородом.

Напомним, по состоянию на 09:30 20 апреля в мире зарегистрировано 2 млн 404 тысячи 325 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.

Также сообщалось, что китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса, речь идет о переливании зараженным плазмы крови от идущих на поправку доноров.