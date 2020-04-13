В Украине создали тест-системы для определения антител к COVID-19

Украина стала пятой страной в мире, ученым и медикам которой удалось разработать собственные иммуноферментные тест-системы для определения антител к коронавирусу в организме человека, передает УНН.

Как отмечает агентство, оценочные испытания тест-систем Научно-производственной компании "Диапроф-Мед" проводит НМУ имени Богомольца под руководством доктора медицинских наук, профессора Ольги Голубовской.

Полученные результаты позволяют разместить на рынке первую тест-систему для определения IgG — антител к COVID-19, а именно к белку NC, который меньше всего подвергается мутациям.

Сегодня, 13 апреля, НПК "Диапроф-Мед" проинформировала Министерство здравоохранения Украины о соответствии тест-системы DIA-SARS-CoV-2-NP-IgG требованиям технического регламента (Декларация про соответствие № COV-2020-04).

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Разработка предполагает применение метода иммуноферментного анализа, что означает возможность серологических лабораторий (лабораторий, изучающих свойства сыворотки крови — Delo.ua) по всей Украине тестировать сыворотку и плазму крови (время реакции 2,5 часа, количество единовременного определения — 96).

Имеющийся в Украине лабораторный парк для проведения иммуноферментного анализа позволяет ежедневно проводить более 1 млн подобных исследований.

Такой новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших коронавирусной инфекцией, выделять антитела в плазме их крови, что в свою очередь, позволит использовать ее для лечения тяжелобольных пациентов.

Кроме этого, тест-системы позволят изучать популяционный иммунитет к коронавирусу и в будущем проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19.

Производственные мощности НПК "Диапроф-Мед" позволяют обеспечить проведение 250 тысяч тестов в день.

Ранее о разработке и применении тест-систем на определение антител к коронавирусу завили в Китае, США, Германии и России. Украина стала пятой страной в мире, ученые и медики которой в рекордные сроки справились с этим вызовом.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине зарегистрировано 3 тысячи 102 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.

Также сообщалось, что китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса, речь идет о переливании зараженным плазмы крови от идущих на поправку доноров.