Во Франции проверяют, лечит ли больных с Covid-19 переливание плазмы выздоровевших

С 7 апреля во Франции начнутся клинические испытания Coviplasm, которые включают включают переливание плазмы от вылеченных пациентов с Covid-19, содержащих антитела к коронавирусу, чтобы передать иммунитет пациентам с Covid-19 и помочь им бороться с вирусом в острой фазе заболевания, сообщает aphp.fr

Испытания начнутся в трех регионах (Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Бургундия-Франш-Конте). Образцы плазмы возьмут у французских пациентов, которые были вылечены. Им предложено сдать по 600 мл плазмы в единый банк крови во Франции. Однако сдача плазмы должна происходить спустя как минимум 2 недели после выздоровления.

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Первые результаты испытаний будут известны через 2-3 недели. Если такой метод лечения докажет свою эффективность и не будут выявлены опасные побочные эффекты, его расширят.

Ранее сообщалось, что китайские врачи использовали способ лечения коронавируса путем переливания пациентам с короновирусом плазмы крови от идущих на поправку доноров.

А также, что в Китае вакцины от коронавируса показали свою эффективность на животных.

В марте сало известно, что немецкая компания CureVac может начать испытание вакцины против коронавируса Covid-19 в начале лета. На это Европейский Союз готов предоставить компании 80 млн евро.

По информации американского университета Джона Хопкинса, который ведет мониторинг ситуации с инфекцией по всему миру, на сегодняшний день в мире насчитывается 1 202 827 человек, зараженных COVID-19, количество летальных исходов — 64 774.

Второе место в мире и первое в Европе по числу заболевших держит Испания, где зафиксировано 126 168 инфицированных. От этой болезни в стране скончались 11 тысяч 947 человек.

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По данным Госкомздрава КНР, в материковом Китае за минувшие сутки зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, 25 — у людей, прибывших из-за рубежа, пять (провинция Гуандун) — внутри страны.