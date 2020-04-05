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В мире 50 минут назад

Количество зараженных коронавирусом во всем мире перевалило за 1,2 миллиона

От коронавирусной инфекции во всем мире погибло около 65 тысяч человек

Количество зараженных коронавирусом во всем мире перевалило за 1,2 миллиона Количество зараженных коронавирусом во всем мире перевалило за 1,2 миллиона
America Magazine

По состоянию на 09:45 воскресенья в мире насчитывалось 1 200 671 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончалось 64 774 человек, поправились более 247 тысяч 147 человек.

Такие данные приводит газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

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При этом, по информации американского университета Джона Хопкинса, который также ведет мониторинг ситуации с инфекцией по всему миру, на сегодняшний день в мире насчитывается 1 млн 202 827 человек, зараженных COVID-19, количество летальных исходов — 64 774.

По данным гонконгского издания, первое место по количеству подтвержденных случаев заражения COVID-19 занимают Соединенные Штаты, где зафиксировано 308 тысяч 850 инфицированных и 8 496 смертных случаев.

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В то же время, университет Джона Хопкинса сообщил, что скончались в Соединенных Штатах 8 499 человек, а инфицировано 312 тысяч 76 человек.

Второе место в мире и первое в Европе по числу заболевших держит Испания, где зафиксировано 126 тысяч 168 инфицированных. От этой болезни в стране скончались 11 тысяч 947 человек.

В Италии от коронавируса умерли стали 15 тысяч 362 человека. Всего зафиксировано 124 тысячи 362 случая заражения.

В Германии зафиксировано 96 092 случая заболевания (скончались 1 444), Франции — 90 848 (7 574, Великобритании — 42 479 (4 320), Турции — 23 934 (501), Швейцарии — 20 505 (666), Бельгии — 18 431 (1 283), Нидерландах — 16 727 (1 656), Австрии — 11 781 (186), Португалии — 10 524(266).

Тем временем, по данным Госкомздрава КНР, в материковом Китае за минувшие сутки зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, 25 — у людей, прибывших из-за рубежа, пять (провинция Гуандун) — внутри страны.

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За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране скончались 3 329 человек, зарегистрировано 81 669 случаев заболевания, из них 913 — ввезенных из-за границы.

В Иране насчитывается 55 743 больных и 3 452 скончавшихся, Южной Корее — 10 237 инфицированных и 183 летальных исхолов.

По данным издания, в мире менее 10 тысяч случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Напомним, по состоянию на 10:00 субботы, 4 апреля, в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 28 летальных, а 23 пациента выздоровели.

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