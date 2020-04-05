Количество зараженных коронавирусом во всем мире перевалило за 1,2 миллиона

По состоянию на 09:45 воскресенья в мире насчитывалось 1 200 671 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончалось 64 774 человек, поправились более 247 тысяч 147 человек.

Такие данные приводит газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

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При этом, по информации американского университета Джона Хопкинса, который также ведет мониторинг ситуации с инфекцией по всему миру, на сегодняшний день в мире насчитывается 1 млн 202 827 человек, зараженных COVID-19, количество летальных исходов — 64 774.

По данным гонконгского издания, первое место по количеству подтвержденных случаев заражения COVID-19 занимают Соединенные Штаты, где зафиксировано 308 тысяч 850 инфицированных и 8 496 смертных случаев.

В то же время, университет Джона Хопкинса сообщил, что скончались в Соединенных Штатах 8 499 человек, а инфицировано 312 тысяч 76 человек.

Второе место в мире и первое в Европе по числу заболевших держит Испания, где зафиксировано 126 тысяч 168 инфицированных. От этой болезни в стране скончались 11 тысяч 947 человек.

В Италии от коронавируса умерли стали 15 тысяч 362 человека. Всего зафиксировано 124 тысячи 362 случая заражения.

В Германии зафиксировано 96 092 случая заболевания (скончались 1 444), Франции — 90 848 (7 574, Великобритании — 42 479 (4 320), Турции — 23 934 (501), Швейцарии — 20 505 (666), Бельгии — 18 431 (1 283), Нидерландах — 16 727 (1 656), Австрии — 11 781 (186), Португалии — 10 524(266).

Тем временем, по данным Госкомздрава КНР, в материковом Китае за минувшие сутки зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, 25 — у людей, прибывших из-за рубежа, пять (провинция Гуандун) — внутри страны.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране скончались 3 329 человек, зарегистрировано 81 669 случаев заболевания, из них 913 — ввезенных из-за границы.

В Иране насчитывается 55 743 больных и 3 452 скончавшихся, Южной Корее — 10 237 инфицированных и 183 летальных исхолов.

По данным издания, в мире менее 10 тысяч случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Напомним, по состоянию на 10:00 субботы, 4 апреля, в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 28 летальных, а 23 пациента выздоровели.