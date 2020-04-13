Количество зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 3 тысячи — Минздрав

По состоянию на 9:00 13 апреля в Украине зарегистрировано 3 тысячи 102 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Такие данные со ссылкой на Центр общественного здоровья приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за все время зафиксировано 93 летальных случая, 97 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 325 новых случаев.
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:
Винницкая область — 194 случая;
Волынская область — 78 случаев;
Днепропетровская область — 60 случаев;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 94 случая;
Закарпатская область — 92 случая;
Запорожская область — 85 случаев;
Ивано-Франковская область — 300 случаев;
Кировоградская область — 142 случая;
город Киев — 495 случаев;
Киевская область — 216 случаев;
Львовская область — 124 случая;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 5 случаев;
Одесская область — 69 случаев;
Полтавская область — 25 случаев;
Ровенская область — 125 случаев;
Сумская область — 74 случая;
Тернопольская область — 273 случая;
Харьковская область — 11 случаев;
Херсонская область — 31 случай;
Хмельницкая область — 22 случая;
Черновицкая область — 462 случая;
Черкасская область — 102 случая;
Черниговская область — 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Центр поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 11 тысяч 136 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, как ранее сообщалось, в воскресенье, 12 апреля, в Ровно и Черновцах у храмов УПЦ МП массово святили вербу в нарушение карантинных ограничений.