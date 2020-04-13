Общество 1 час назад

Количество зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 3 тысячи — Минздрав

По данным Минздрава, за все время зафиксировано 93 летальных случая, 97 пациентов выздоровели

Количество зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 3 тысячи — Минздрав Количество зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 3 тысячи — Минздрав
Фото: Диалог

По состоянию на 9:00 13 апреля в Украине зарегистрировано 3 тысячи 102 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Такие данные со ссылкой на Центр общественного здоровья приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за все время зафиксировано 93 летальных случая, 97 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 325 новых случаев.

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:

Винницкая область — 194 случая;

Волынская область — 78 случаев;

Днепропетровская область — 60 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 94 случая;

Закарпатская область — 92 случая;

Запорожская область — 85 случаев;

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Ивано-Франковская область — 300 случаев;

Кировоградская область — 142 случая;

город Киев — 495 случаев;

Киевская область — 216 случаев;

Львовская область — 124 случая;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 5 случаев;

Одесская область — 69 случаев;

Полтавская область — 25 случаев;

Ровенская область — 125 случаев;

Сумская область — 74 случая;

Тернопольская область — 273 случая;

Харьковская область — 11 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 22 случая;

Черновицкая область — 462 случая;

Черкасская область — 102 случая;

Черниговская область — 9 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Центр поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 11 тысяч 136 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, как ранее сообщалось, в воскресенье, 12 апреля, в Ровно и Черновцах у храмов УПЦ МП массово святили вербу в нарушение карантинных ограничений. 

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