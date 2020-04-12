В Кировоградской области коронавирус обнаружили у 44 медиков

В Кировоградской области по состоянию на 11:00 воскресенья, 12 апреля, коронавирус обнаружили у 44 медработников.
Об этом сообщил глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь в Facebook.
По его словам, инфицированные медики работают в различных учреждениях области:
- 8 медработников областной больницы;
- 20 медработников областного госпиталя ветеранов войны;
- 4 медработника Центральной городской больницы в Кропивницком;
- 6 медработников частной клиники;
- 1 медработник онкоцентра;
- 1 медработник Центра репродуктивной медицины;
- 2 медработника Центра экстренной медицинской помощи;
- 2 работницы аптеки.
Ранее заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации Игорь Кузьмин сообщал о 20 медиках в области, инфицированных коронавирусом.
Также Кузьмин отмечал, что Кировоградская ОГА контактирует с местными властями других областей, где были зафиксированы массовые инфицирования медиков, к примеру в Тернопольской области.
Тем временем в Днепропетровской области коронавирус обнаружили у медсестры Петропавловской районной амбулатории. По словам начальника отдела санэпиднадзора управления Госпродпотребслужбы Нели Полюхович, из-за инцидента на самоизоляцию пошли 53 медицинских работника лечебного учреждения.
"В список контактных больных попал один медработник "первички" Петропавловского района и все контактные с этой медсестрой медработники тоже являются контактными, и пошли на самоизоляцию", — рассказала она.
Отмечается, что медсестра заразилась от своей дочери, которая посещала собрание баптистов в Першотравенске, где с 6 по 9 апреля было выявлено 26 случаев инфицирования коронавирусом среди участников этого собрания.
К тому же, в городе Яремче Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 5 медработников.
Напомним, за минувшие сутки в Киеве зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди обнаруженных 11 апреля больных — один медработник.
Ранее Кабинет министров разрешил врачам во втором квартале 2020 года не отчитываться о пролеченных случаях. На финансирование отсутствие таких отчетов не будет влиять.
Также в Министерстве здравоохранения назвали возможную дату пика эпидемии коронавируса в Украине.