В Кировоградской области коронавирус обнаружили у 44 медиков

В Кировоградской области по состоянию на 11:00 воскресенья, 12 апреля, коронавирус обнаружили у 44 медработников.

Об этом сообщил глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь в Facebook.

По его словам, инфицированные медики работают в различных учреждениях области:

- 8 медработников областной больницы;

- 20 медработников областного госпиталя ветеранов войны;

- 4 медработника Центральной городской больницы в Кропивницком;

- 6 медработников частной клиники;

- 1 медработник онкоцентра;

- 1 медработник Центра репродуктивной медицины;

- 2 медработника Центра экстренной медицинской помощи;

- 2 работницы аптеки.

Ранее заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации Игорь Кузьмин сообщал о 20 медиках в области, инфицированных коронавирусом.

Также Кузьмин отмечал, что Кировоградская ОГА контактирует с местными властями других областей, где были зафиксированы массовые инфицирования медиков, к примеру в Тернопольской области.

Тем временем в Днепропетровской области коронавирус обнаружили у медсестры Петропавловской районной амбулатории. По словам начальника отдела санэпиднадзора управления Госпродпотребслужбы Нели Полюхович, из-за инцидента на самоизоляцию пошли 53 медицинских работника лечебного учреждения.

"В список контактных больных попал один медработник "первички" Петропавловского района и все контактные с этой медсестрой медработники тоже являются контактными, и пошли на самоизоляцию", — рассказала она.

Отмечается, что медсестра заразилась от своей дочери, которая посещала собрание баптистов в Першотравенске, где с 6 по 9 апреля было выявлено 26 случаев инфицирования коронавирусом среди участников этого собрания.

К тому же, в городе Яремче Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 5 медработников.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди обнаруженных 11 апреля больных — один медработник.

Ранее Кабинет министров разрешил врачам во втором квартале 2020 года не отчитываться о пролеченных случаях. На финансирование отсутствие таких отчетов не будет влиять.

Также в Министерстве здравоохранения назвали возможную дату пика эпидемии коронавируса в Украине.