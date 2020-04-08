Кабмин разрешил врачам временно не вести учет выполненной работы

Кабинет министров разрешил врачам во втором квартале 2020 года не отчитываться о пролеченных случаях. На финансирование отсутствие таких отчетов не будет влиять.

Такое решение правительство приняло на заседании 8 апреля.

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"Что предлагается? На протяжении второго квартала, чтобы отсутствовала необходимость вносить записи о пролеченных случаях. Это уменьшит нагрузку на врачей, которые работают в стационарах, и позволит заведениям охраны здоровья гарантированно получать средства, предусмотренные так называемым "глобальным бюджетом", — отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также подчеркнул, что проект решения поддержали без замечаний Национальная служба здоровья, Министерство экономического развития, Министерство финансов и уполномоченный Верховной Рады по вопросам прав человека.

Напомним, что 1 апреля в Украине впервые в полном объеме стартовала программа медицинских гарантий (ПМГ), которая представляет собой перечень медуслуг, гарантируемых государством пациенту. В НСЗУ отметили, что договоры на оказание медицинских услуг по ПМГ подписали 1 524 учреждения специализированной медицинской помощи, в том числе 50 частных. По данным НСЗУ, в общей сложности, проекты договоров получили 1 662 поставщика специализированной медицинской помощи. Больше всего договоров подписано в Харьковской (132), Днепропетровской (110) и Львовской (102) областях.

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При этом, в НСЗУ отмечают, что есть отказы в подписании: три — за то, что заведение не автономизировано, 20 — отсутствует лицензия на медицинскую практику и девять учреждений, подавших неверные статистические данные.

Отметим также, что больницы будут получать деньги за медицинские услуги, оказанные конкретному пациенту. Эффективные больницы, которые будут избирать пациенты, смогут увеличить свое финансирование по новой системе. Примерно в 40% медучреждений увеличился бюджет по сравнению с прошлогодним государственным и местным финансированием. Всего в 67% учреждений бюджет за ПМГ больше финансирования через медицинскую субвенцию.

На обеспечение Программы медицинских гарантий выделено 70,4 млрд грн. Примерно 18,7 млрд грн получит первичное звено, все учреждения которого (более 1500) перезаключили договора с НСЗУ. Также подписаны контракты со всеми центрами экстренной медицинской помощи (в Украине их 25), на оплату их услуг предусмотрено примерно 4,7 млрд грн.