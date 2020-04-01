В Украине заработала программа медицинских гарантий — Нацслужба здоровья

Сегодня, 1 апреля, в Украине впервые в полном объеме стартовала программа медицинских гарантий (ПМГ), которая представляет собой перечень медуслуг, гарантируемых государством пациенту.

Как сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг по ПМГ подписали 1 524 учреждения специализированной медицинской помощи, в том числе 50 частных.

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"Это 90% заведений, которые подали свои предложения НСЗУ. Еще 138 проектов договоров ожидают подписания. Таким образом, практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны вошли в реформу и будут получать средства по договору с НСЗУ. С сегодняшнего дня деньги пойдут за пациентом в поликлиники и специализированные учреждения", — говорится в сообщении.

По данным НСЗУ, в обще сложности, проекты договоров получили 1 662 поставщика специализированной медицинской помощи. Больше всего договоров подписано в Харьковской (132), Днепропетровской (110) и Львовской (102) областях.

При этом, в НСЗУ отмечают, что есть отказы в подписании: три — за то, что заведение не автономизировано, 20 — отсутствует лицензия на медицинскую практику и девять учреждений, подавших неверные статистические данные.

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Отныне больницы будут получать деньги за медицинские услуги, оказанные конкретному пациенту. Эффективные больницы, которых будут избирать пациенты смогут увеличить свое финансирование по новой системе. Примерно в 40% медучреждений увеличился бюджет по сравнению с прошлогодним государственным и местным финансированием. Всего в 67% учреждений бюджет за ПМГ больше финансирования через медицинскую субвенцию.

На обеспечение Программы медицинских гарантий выделено 70,4 млрд грн. Примерно 18,7 млрд грн получит первичное звено, все учреждения которого (более 1500) перезаключили договора с НСЗУ. Также подписаны контракты со всеми центрами экстренной медицинской помощи (в Украине их 25), на оплату их услуг предусмотрено примерно 4,7 млрд грн.

В целом, Программа медицинских гарантий по сравнению с медицинской субвенции, увеличивает финансирование на целый ряд медицинских услуг — гемодиализ, лечение инсульта и инфаркта, оказание акушерской и неонатальной помощи, онкологическое лечение. Впервые выделены отдельные деньги на паллиатив (мобильный и стационарный) и медицинскую реабилитацию.

Программа медицинских гарантий — перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. Воспользоваться им может любой гражданин Украины, а также лица, приравненные к гражданству.

Чтобы получить доступ к бесплатным услугам, пациент должен иметь направление от врача первички (для этого сначала нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром) или лечащего врача. Направление не требуется к гинекологу, психиатру, стоматологу и наркологу. Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно каждому и независимо от наличия декларации.

Напомним, в ноябре 2019 года Кабинет министров принял программу, благодаря которой большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для людей.