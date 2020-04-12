"Доктор боялась со мной контактировать" — киевлянин о том, как попал в больницу с COVID-19

Во время пика прохождения болезни COVID 19 пациент практически не спит, а температуру невозможно "сбить" ниже 38 градусов. Об этом рассказал киевлянин Виктор Фантаев, который был госпитализирован с диагнозом коронавирус.

По его словам, он старался быть максимально изолированным, однако, все равно где-то заразился коронавирусом.

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"Мне казалось, что все это в стороне, а подхватить это, как "выиграть в лотерею", ведь по официальным данным больных в Украине 0,01%. Мой круг общения был ограничен моей семьей и двумя людьми со стороны, которых я видел практически каждый день. В магазин я ходил по ночам, людей там практически не было. Передвигался по городу исключительно на машине, чтобы не ходить лишний раз по улице. Где я подхватил? Не знаю", — поделился житель Киева.

Среди первых симптомов, проявившихся у зараженного, был насморк и несильный кашель. На третий день кашель усилился, и при этом был влажным, а не сухим. "Очень ломало тело, я чётко ощущал температуру, но ее не было, и была несильная боль в горле", — рассказал Виктор.

На четвертый день он обратился к семейному врачу. "В этот день у меня кашель резко поменял свою форму с влажного на сухой. Кашель был такой силы, что я не спал всю ночь. Мне доктор выписала симптоматическое лечение", — пишет Виктор.

Первая температура у него появилась только на шестой день заболевания. "Мое состояние ухудшалось, я вовсе перестал спать. Кашель ночной доводил до безумия, днём его почти не было. Пошла первая температура выше 37,1

(обратите внимание на то, на сколько поздно она появилась). Я начал пить антибиотики и настоял на том, чтобы мне сделали тест... Ко мне не приехала делать тест мобильная бригада, мне сказали прийти в поликлинику. Благо у меня есть машина, и сейчас не будет эпидемии у половины Шевченковского района. Мой семейный доктор боялась со мной контактировать и даже за все время не послушала мои лёгкие", — рассказал пациент.

В пик заболевания у Виктора температура перестала падать ниже 38 градусов. "Состояние было измотанным, я не сплю уже 3 дня (до 3 часов сна в сутки). Спазмы кашля усиливаются. Звоню семейному доктору, прошу чтобы помимо ПЦР мне сделали экспресс, она настаивает на том, чтобы я вызвал скорую и госпитализировался, опять же боится со мной контактировать. Понимаю, что мне никто не поможет с лечением и единственный вариант лечится — это госпитализация с дальнейшими анализами и так далее".

В скорой помощи Виктора предупредили, что "бригада выполняет исключительно роль "такси". "Меня забирают, отвозят в 4 больницу, в инфекционное отделение... Мне ставят много капельниц, делают уколы. Если вы хотите, чтобы к вам подходили, давайте денег, без этого никого не найдете. Меня поселили в общую палату, но был я там один, так как диагноз мой был не подтвержден. Этаж был заполнен больных ковидом. Мою температуру постоянно сдерживали, но ниже 38 она не падала. Кашель усилился, незначительное затруднение дыхания. Делают рентген лёгких и остальные анальзы. Не сплю уже 3 дня. Под вечер пришел тест с поликлиники, что у меня ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат", — рассказывает киевлянин.

Пик болезни пришелся на 9-ый день, когда у Виктора "уже нет сил ни на что". "Я не могу лежать, не могу сидеть, ходить боль в каждой мышце. Очередная ночь без сна и температурой 39,4. Продолжают капать. Приходит мой лечащий доктор, сообщает мне: "Пришел результат ПЦР, Виктор, он положительный. Ещё ваш рентген удивил нас, как правило пневмонию видно на КТ, но у вас было четко видно на рентгене полисегментарную двухстороннюю пневмонию".

В итоге пациенту, по его словам, предложили подписать отказ от ответственности и пройти "экспериментальное" лечение плаквенилом (лекарство от малярии). "Соглашаюсь. Меня переводят в бокс, где я лежу ещё с одним мужчиной с ковидом", — резюмировал Виктор Фантаев в своем посте в социальной сети Facebook. По его словам, его состояние улучшилось лишь на 11-ый день заболевания.

"Да, не очень значительно, но моя постоянная температура с 38,5 упала до 37,5. Мой кашель стал немного более мягким (влажным). Я впервые за 5-6 дней поспал за сутки около 7 часов. Многие спрашивали про лечение, напишу вам просто набор лекарств: ацц 200, амбраксол, цефтриаксон, делаю ингаляции декасаном и пульмикортом, плаквенил, капельницы левоксимеда, капельницы инфулгана, капельницы ресорбилакта, ещё 2 капельницы, но я их не помню", — сообщил пациент.

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