Происшествия 1 час назад

До 2% заболевших: Украина идет по оптимистичному сценарию распространения коронавируса

В таком случае система здравоохранения Украины безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии

До 2% заболевших: Украина идет по оптимистичному сценарию распространения коронавируса До 2% заболевших: Украина идет по оптимистичному сценарию распространения коронавируса
Виктор Ляшко. Фото: Укринформ

На сегодняшний день Украина движется по оптимистичному сценарию распространения коронавирусной болезни, который предусматривает инфицирование не более 2% населения — то есть около 800 тысяч человек. 

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB.ua.

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"Сейчас мы идем по сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения. Почему 2% — это оптимистичный сценарий? Потому что, по нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии", — пояснил санврач.

По его словам, коллапс медицинской системы в Украине может возникнуть, если коронавирусом заболеет 10% населения и более.

Вместе с тем, как говорится в сообщении Министерства охраны здоровья Украины, пока в Украине ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни. В ведомстве отмечают, что этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку отныне в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц.

В Минздраве отметили, если граждане будут придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома, в том числе и на Пасху, не пойдут в церковь или в гости, Украине удастся существенно сдержать распространение коронавирусной болезни.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтверждено 266 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных составляет 2777 человек, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели.

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Ранее сообщалось, что 80% пациентов, умерших от коронавирусной болезни, имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, заболевания почек и легких.

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