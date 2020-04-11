Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 6%, смертности — 2,9%

Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 6%, а показатель летальности — 2,9%.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "РБК-Украина".

"Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 6,0%. А показатель летальности в настоящее время составляет 2,9%", — доложил Ляшко.

При этом он уточнил, что соответствующий показатель летальности считается средним.

"В целом диапазон летальности составляет сегодня от 2% до 12%. Худшие показатели по летальности на сегодня мы имеем в Италии, Испании и Франции", — добавил он.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом еще 18 детей.

"В течение суток в Украине лабораторно подтверждено 308 случаев коронавирусной болезни, из них 18 детей", — заявил Ляшко.

По его словам, всего в Украине подтвердили коронавирус уже у 2511 человек, из которых 163 ребенка.

В Минздраве отметили, что пока ни один ребенок не находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, по данным на 11 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 2511 случаев COVID-19. При этом первые 2 случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области. Теперь в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом.