Карантин не помеха: в Ровно и Черновцах у храмов УПЦ МП массово святили вербу (ФОТО)

В центре Ровно в Свято-Вознесенском соборе Украинской православной церкви московского патриархата прошло массовое освящение вербы, несмотря на карантинные ограничения.

Об этом сообщает местное издание "Чаривне".

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Указано, что на освящении присутствовало много людей, которые не соблюдали дистанцию и были без масок, или с припущенными масками на лице.

Похожая картина наблюдалась и в центральной части города Черновцы.

В частности, пользователь Facebook из столицы Буковины Антон Дворжак опубликовал в соцсети фотографию, где видно массовое скопление прихожан у главного собора УПЦ МП в городе, несмотря на карантин.

Следует отметить, что именно в Черновицкой области был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом в Украине. На данный момент Буковина остается одним из главных очагов COVID-19 в стране. По состоянию на утро 12 апреля в Черновицкой области лабораторно подтверждено инфицирование коронавирусом 432 человека, 13 случае летальные, а 21 пациент выздоровел.

Как известно, среди карантинных нововведений на праздники предполагается пребывание не более 10 человек в храмах.

При этом верующие должны быть в одетых масках и соблюдать дистанцию, что должно контролироваться правоохранителями.

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Напомним, с 6 апреля в Украине вступило в силу новое постановление Кабинета министров, которое, в частности, запрещает находиться в общественном месте без защитной маски или респиратора. За нарушение грозит штраф от 17 до 34 тысяч грн.

В Украине по состоянию на 9:00 воскресенья зафиксировали 2777 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 89 пациентов выздоровели и 83 — умерли.