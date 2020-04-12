Суд в Украине отказался штрафовать мужчину за отсутствие маски в общественном месте

Кельменецкий районный суд Черновицкой области не оштрафовал мужчину за отсутствие маски в общественном месте, так как в законе не указано, что он самостоятельно должен приобрести или сшить маску.

Об этом говорится в постановлении суда от 8 апреля.

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Указано, что 6 апреля в 12:00 мужчина находился на остановке общественного транспорта в селе Нагоряны Черновицкой области без защитной маски. В полиции считают, что он нарушил ограничения по предупреждению распространения коронавируса.

В свою очередь мужчина пояснил, что не имел возможности приобрести в селе маску или изготовить ее, поэтому был на остановке без защиты на лице. По его словам, бесплатно маску ему не предлагали. При этом он "сожалеет, раскаивается в содеянном".

Суд решил закрыть дело за отсутствием состава административного правонарушения.

По словам мужчины, он был без маски из-за отсутствия денег на ее приобретение и из-за невозможности изготовить ее самостоятельно.

Суд отметил, что в соответствии со статьей 8 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий осуществляется за счет государственного и местных бюджетов, а в случаях, предусмотренных законом, — за счет предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, а также денег физических лиц.

При этом в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что гражданин, согласно закону, за собственные деньги обязан купить или пошить респиратор или защитную маску. Также в деле отсутствуют доказательства, что государство ему профинансировало приобретение и изготовление маски, и при таких условиях он нарушил запрет находиться в общественных местах без маски.

Суд отметил, что сейчас в Украине не определены медицинские критерии и не приняты нормативно-правовые акты по случаям и необходимости ношения средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора или защитной маски для защиты органов дыхания, в том числе изготовленных самостоятельно.

Также суд резюмировал, что согласно части 3 статьи 62 Конституции Украины, все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

Напомним, с 6 апреля в Украине вступило в силу новое постановление Кабинета министров, которое, в частности, запрещает находиться в общественном месте без защитной маски или респиратора. За нарушение грозит штраф от 17 до 34 тысяч грн.