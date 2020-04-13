Общество 40 минут назад

В Минздраве объяснили, что многие карантинные меры вводят, чтобы "припугнуть" украинцев

По словам Виктора Ляшко, многие из принимаемых мер не имеют под собой эпидемиологического основания

В Минздраве объяснили, что многие карантинные меры вводят, чтобы "припугнуть" украинцев В Минздраве объяснили, что многие карантинные меры вводят, чтобы "припугнуть" украинцев
Фото: 24tv.ua

Многие принимаемые карантинные меры в Украине вводятся без эпидемиологического на то основания, но с целью добиться социальных разрывов, что, по ожиданиям Минздрава, должно помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Левому берегу". 

"Я знаю, что у вас есть много знакомых эпидемиологов, иммунологов, которые говорят, что правительство немного переборщило, наверное, с введением определенных карантинных мероприятий. Я также критиковал Китай, когда они поливали дезинфицирующим раствором проезжую часть, критиковал Италию, когда они там несколько делали. Но когда все началось в Украине, я понял, для чего это делали Китай и Италия. Есть вопросы эпидемиологии, а есть вопрос психологии. Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное. Многие применяемые меры, возможно, не имеют под собой эпидемиологического основания, но они влияют на социальный разрыв. Такие комплексные меры придуманы не нами. Мы изучали механизмы, читали научные статьи и видели, что в других странах это повлияло", — заявил Ляшко. 

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По его словам, когда обрабатываются подъезды дезинфицирующим средством, старики заставляют себя сидеть дома, потому что "они еще больше боятся той химии, чем коронавируса".

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"Я как никто понимаю, насколько полезна физическая нагрузка и прогулки на свежем воздухе для здоровья человека. В то же время я понимаю, что есть негативные последствия для пожилых людей от коронавирусной болезни. К сожалению, я видел людей с этими пневмониями, видел людей на ИВЛах. Лучше посидеть дома", — отметил замминистра здравоохранения. 

По его словам, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий и, главное, не нарушать карантин на Пасху, то, "в принципе, уже скоро увидим положительную динамику и с 24-го апреля мы начнем выходить из карантина".

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Напомним, как ранее сообщалось, в воскресенье, 12 апреля, в Ровно и Черновцах у храмов УПЦ МП массово святили вербу в нарушение карантинных ограничений. 

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