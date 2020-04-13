В Минздраве объяснили, что многие карантинные меры вводят, чтобы "припугнуть" украинцев

Многие принимаемые карантинные меры в Украине вводятся без эпидемиологического на то основания, но с целью добиться социальных разрывов, что, по ожиданиям Минздрава, должно помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Левому берегу".

"Я знаю, что у вас есть много знакомых эпидемиологов, иммунологов, которые говорят, что правительство немного переборщило, наверное, с введением определенных карантинных мероприятий. Я также критиковал Китай, когда они поливали дезинфицирующим раствором проезжую часть, критиковал Италию, когда они там несколько делали. Но когда все началось в Украине, я понял, для чего это делали Китай и Италия. Есть вопросы эпидемиологии, а есть вопрос психологии. Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное. Многие применяемые меры, возможно, не имеют под собой эпидемиологического основания, но они влияют на социальный разрыв. Такие комплексные меры придуманы не нами. Мы изучали механизмы, читали научные статьи и видели, что в других странах это повлияло", — заявил Ляшко.

По его словам, когда обрабатываются подъезды дезинфицирующим средством, старики заставляют себя сидеть дома, потому что "они еще больше боятся той химии, чем коронавируса".

"Я как никто понимаю, насколько полезна физическая нагрузка и прогулки на свежем воздухе для здоровья человека. В то же время я понимаю, что есть негативные последствия для пожилых людей от коронавирусной болезни. К сожалению, я видел людей с этими пневмониями, видел людей на ИВЛах. Лучше посидеть дома", — отметил замминистра здравоохранения.

По его словам, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий и, главное, не нарушать карантин на Пасху, то, "в принципе, уже скоро увидим положительную динамику и с 24-го апреля мы начнем выходить из карантина".

Напомним, как ранее сообщалось, в воскресенье, 12 апреля, в Ровно и Черновцах у храмов УПЦ МП массово святили вербу в нарушение карантинных ограничений.