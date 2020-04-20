Количество инфицированных COVID-19 по всему миру уверенно приближается к 2,5 миллионам

По состоянию на 09:30 20 апреля в мире зарегистрировано 2 млн 404 тысячи 325 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные исследовательского университета Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

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В организации отмечают, что к этому времени в мире зафиксировано 165 тысяч 238 летальных случаев от коронавируса.

В то же время, из всех зарегистрированных случаев заражения коронавирусом успешно прошли лечение почти 612 тысяч человек.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США, где инфицировано 759 тысяч 696 человек. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 40 тысяч 682, тестирование на COVID-19 прошли 3 млн 882 тысячи 2 человека. Успешно завершили курс лечения почти 70 тысяч человек.

В Испании коронавирусом заражены 198 тысяч 674 человек, в Италии зафиксировано 178 тысяч 972 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, во Франции зафиксировано 154 тысячи 98 случаев заражения COVID-19.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Так, в Испании жертвами коронавируса стали 20 тысяч 453 человека, в Италии — 23 тысячи 660, во Франции от COVID-19 скончались 19 тысяч 744 человека, в Великобритании — 16 тысяч 95, в Бельгии — 5 683, в Иране — 5 тысяч 118, в Германии — 4 642, в Нидерландах — 3 697.

Напомним, по состоянию на 09:00 19 апреля 2020 года, в мире насчитывалось 2 млн 330 тысяч 259 инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.

14 апреля как сообщает CNN, в США был зафиксирован новый суточный антирекорд по количеству умерших от COVID-19: за сутки от болезни скончались 2 тысячи 129 человек.

Прежний антирекорд − почти 2,1 тысячи жертв за сутки − был зарегистрирован по итогам 10 апреля.