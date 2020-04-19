Пандемия COVID-19: в мире насчитали более 2,3 миллионов зараженных

По состоянию на 09:00 19 апреля 2020 года, в мире насчитывается 2 млн 330 тысяч 259 инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Такие данные приводит американский исследовательский университет Джона Хопкинса, который проводит мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

По информации организации, от этого заболевания к этому времени во всем мире скончалось 160 тысяч 917 человек.

Больше всего заразившихся зафиксировано в США — 735 тысяч 242 (38 тысяч 835 скончавшихся), Испании — 194 тысяч 416 (20 тысяч 639), Италии — 175 тысяч 925 (23 тысяч 227), Франции — 152 тысяч 978 (19 тысяч 323), Германии — 143 тысяч 724 (4 тысяч 538), Великобритании — 115 тысяч 314 (15 тысяч 464).

По состоянию на 07:30 18 апреля, во всем мире начитывалось 2 млн 243 тысячи 512 случаев заражения коронавирусом COVID-19, летальный исход зафиксирован в 154 тысячах 215 случаях, излечились более 573 тысячи 223 человека.

Напомним, США пока останавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что она не смогла своевременно информировать о коронавирусе, и поэтому организация "не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность".

14 апреля как сообщает CNN, в США был зафиксирован новый суточный антирекорд по количеству умерших от COVID-19: за сутки от болезни скончались 2 тысячи 129 человек.

Прежний антирекорд − почти 2,1 тысячи жертв за сутки − был зарегистрирован по итогам 10 апреля.