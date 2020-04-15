США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения

США пока останавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома в Facebook.

В частности, он обвинил ВОЗ в том, что она не смогла своевременно информировать о коронавирусе, и поэтому организация "не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность".

"Реальность такова, что ВОЗ не смогла своевременно получать, проверять и делиться информацией надлежащим способом. ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. Другие страны и регионы, которые следовали рекомендациям ВОЗ и держали свои границы открытыми для Китая, ускорили пандемию во всем мире", — сказал Трамп.

Глава США также обвинил ВОЗ в воспроизведении "пропаганды" китайского правительства, которое утверждало, что вирус не может передаваться от человека к человеку.

Указано, что решение о прекращении финансирования ВОЗ предварительно будет действовать до завершения расследования реакции организации на вспышку и распространение коронавируса.

На данный момент США лидируют по количеству инфицированных и умерших от коронавируса. Сейчас коронавирус там подтвердили у 614 246 человек, из них 26 064 человек умерли и 38 820 — выздоровели.

Всего в мире коронавирусом заразились уже 2 млн и 65 человек. Из них 126 754 пациентов умерли, и 484 597 — выздоровели.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 среды, 15 апреля, в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая коронавируса.