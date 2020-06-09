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Бессимптомные пациенты с COVID-19 крайне редко могут заражать других — ВОЗ

Поставлены под сомнение опасения, что вспышки коронавируса трудно сдерживать из-за бессимптомных носителей

Пандемия коронавируса. Фото: tasnimnews.com Пандемия коронавируса. Фото: tasnimnews.com
Пандемия коронавируса. Фото: tasnimnews.com

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что бессимптомные пациенты с коронавирусом крайне редко способствуют распространению болезни.

Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам Мария ван Керхов, сообщает пресс-служба организации в Twiiter.

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Ранее исследования показывали, что коронавирус может передаваться от человека к человеку, даже если у носителя нет видимых симптомов.

Теперь, по данным ВОЗ, такой путь распространения возможен, но он не основной. Таким образом, поставлены под сомнение опасения, что вспышки коронавируса трудно сдерживать из-за бессимптомных носителей.

"По-прежнему редки случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания на самом деле передает инфекцию другому человеку", — отметила ван Керхов.

В ВОЗ основывают свои выводы на отчетах из тех стран, где детально отслеживают контакты зараженных и следят за бессимптомными больными.

"И они не находят (в этих случаях) вторичную передачу инфекции. Очень редко", — сказала представительница организации.

В то же время она признала, что бессимптомное и досимптомное распространение вируса возможно в домах престарелых или между людьми, которые живут в одном доме.

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По ее словам, действия властей должны быть направлены на выявление и изоляцию зараженных людей с симптомами, а также на отслеживание всех их контактов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения возобновила клинические испытания гидроксихлорохина для лечения от коронавирусной болезни.

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