ВОЗ возобновила испытания лекарства от малярии в качестве средства против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения возобновила клинические испытания гидроксихлорохина для лечения от коронавирусной болезни.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус, сообщает CNBC.

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"Совет по мониторингу безопасности данных решил, что нет оснований для прекращения международного испытания после рассмотрения имеющихся данных о препарате", — доложил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения временно прекратила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от коронавируса.

В частности, заявление было сделано через несколько дней после того, как исследование, опубликованное медицинским журналом The Lancet, показало, что госпитализированные пациенты с Covid-19, принимавшие гидроксихлорохин, имели более высокий риск смерти, чем те, кто его не принимал.

"На основании имеющихся данных о смертности члены комитета выяснили, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех испытаний, включая гидроксихлорохин", — отметил Гебреесус.

Напомним, в средине апреля 2020 года Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения от Covid-19. А в начале мая Индия официально передала Украине 30 тысяч таблеток препарата с гидроксихлорохином в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Также ранее сообщалось, что многие ученые призвали к осторожности при использовании гидроксихлорохина.

В то же время в Европейском агентстве лекарственных средств заявляли, что гидроксихлорохин, как и хлорохин, не следует использовать против Covid-19, кроме как в клинических испытаниях и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.

Как известно, гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, который существует уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса Covid-19.

Ранее украинская фармацевтическая компания "Дарница" приостановила проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19.