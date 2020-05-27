Бизнес 1 час назад

"Дарница" приостанавливает проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Такое решение в компании приняли после опубликованных результатов клинических исследований, которые не подтвердили пользу от применения гидроксихлорохина у больных Covid-19

"Дарница" приостанавливает проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19 "Дарница" приостанавливает проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Фармацевтическая компания "Дарница" приостановила проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

Кратко и по делу в Telegram

В заявлении подчеркивается, что ученые "Дарницы" внимательно следят за авторитетными медицинскими исследованиями, которые касаются эффективности гидроксихлорохина при лечении COVID-19. По состоянию на 26 мая на сайте ClinicalTrial.gov было зарегистрировано 201 исследование применения гидроксихлорохина для лечения COVID-19, из которых 5 — завершены.

"Были опубликованы материалы клинических исследований, которые не подтвердили пользу от применения экспериментального лекарственного средства гидроксихлорохин у больных COVID-19. "Дарница" принимает во внимание мировую научную мысль, поскольку безопасность пациентов и научная целесообразность является безусловным приоритетом для компании. Поэтому компания приостановила проект по производству препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19", — говорится в заявлении.

Напомним, что Дарница начала проект по подготовке к производству препаратов из гидроксихлорохином в марте 2020 года, когда появились китайские протоколы лечения и публикации в авторитетных источниках об эффективности препарата для лечения COVID-19. Эти данные дали основания включить гидроксихлорохин в протоколы экспериментального лечения COVID-19 во многих странах мира, в частности в Украине, США и в европейских странах.

"В то же время "Дарница" получила многочисленные обращения от украинских врачей и пациентов с просьбой дать возможность использовать препарат для лечения коронавирусной инфекции, поскольку данная терапия рассматривалась медицинским сообществом как потенциально эффективная. Учитывая научные данные и обращения медицинского сообщества, "Дарница" начала проект по подготовке к производству препаратов из гидроксихлорохина исключительно для нужд медицинских учреждений в лечении COVID-19. При этом открытая продажа препарата не предусматривалась", — сообщает пресс-служба.

В компании также добавляют, что в случае необходимости Дарница готова к выпуску данного препарата для пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой.

"Ученые "Дарницы" и в дальнейшем намерены следить за международными исследованиями по поиску эффективных и безопасных лекарственных средств для борьбы с вирусом SARS-CoV-2 и рассматривать возможность производства потенциально действенных препаратов", — говорится в заявлении.

 Ранее "Дарница" переориентировала производственные мощности, чтобы увеличить выпуск жаропонижающего средства "Парацетамол" и противовирусного препарата "Иммустат", применяющихся для облегчения течения заболеваний, вызванных  вирусными инфекциями.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решения проблем боли.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Бизнес на карантине: украинская дизайнер Анна Чибисова делится опытом
Бизнес на карантине: украинская дизайнер Анна Чибисова делится опытом
В Украине за сутки коронавирусом заболел 321 человек, а выздоровели — 420
В Украине за сутки коронавирусом заболел 321 человек, а выздоровели — 420
Массовое тестирование на коронавирус: в Украине провели 1355 тестов на антитела к COVID-19
Массовое тестирование на коронавирус: в Украине провели 1355 тестов на антитела к COVID-19
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Где сокращать, а куда инвестировать — опыт Finmap, Логистик Центр, Lechler Farm

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Обозвавшая Зеленского малороссом глава облсовета пожаловалась G7 на давление СБУ (ВИДЕО)

  3. В Украине открыли продажу билетов еще на 9 поездов — Криклий

  4. Дело Шеремета: как движется резонансное расследование

  5. В Украине за сутки коронавирусом заболел 321 человек, а выздоровели — 420

Загрузка...