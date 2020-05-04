Объединение и скорость: 5 трендов фармбизнеса в коронавирусный период

Однако карантин все же повлиял на развитие фармы, и за последние месяцы рынок довольно существенно просел. При этом, спрос на препараты, особенно противовирусные и иммуномодулирующие, остается высоким. Еврокомиссия уже сделала заявление о серьезной угрозе дефицита лекарств для лечения больных с COVID-19 из-за роста числа инфицированных людей.

Кроме того, на фарму возложены огромные ожидания по поиску вакцины от коронавирусной инфекции. Осуществить это необходимо в кратчайшие сроки, в связи с чем фармгигантам, скорее всего, придется объединяться и сотрудничать еще на этапе исследований. Какие еще тренды ожидают фармацию в эпоху коронавируса?

1. Рост доверия

Ранее фармгигантов остро критиковали за агрессивные цены на ряд препаратов — в том числе для лечения рака, туберкулеза и других серьезных заболеваний. Иностранные компании периодически становились фигурантами скандалов, связанных с коррупцией, выпуском сомнительного качества лекарств, попытками монополизации тех или иных препаратов.

Сегодня же, в эпоху пандемии COVID-19, у фармацевтических компаний появился шанс повысить уровень доверие общественности. Обнадеживающие новости в вопросе поиска вакцины от коронавируса, обеспечение населения необходимыми эффективными лекарствами для лечения гриппа и ОРВИ дают возможность фармацевтической промышленности серьезно улучшить свою репутацию.

По результатам недавнего опроса, проведенного крупной компанией из США APCO Worldwide, 58% опрошенных американцев заявили: они верят, что фармацевтические компании разработают прорывные методы лечения. А 68% респондентов выразили уверенность в том, что фарма сможет в скором времени изобрести вакцину от COVID-19.

Для сравнения: прошлой осенью американцы поставили фарму на последнее место в рейтинге 25 отраслей промышленности. По данным компании Gallup, проводившей опрос, это был самый низкий показатель за всю историю подобных социологических исследований.

"Результаты исследования APCO весьма обнадеживают. Они показывают улучшение отношения к фармкомпаниям в целом. Люди с энтузиазмом ожидают, что фарма сможет справиться с глобальным вызовом, связанным с COVID-19. Положительные перемены в отношении людей к фармацевтическим компаниям произошли после многих лет недоверия и острой критики", — заявил старший директор APCO Джек Клавритинос.

2. Меньше патентов, больше генериков

Пандемия COVID-19 еще больше обнажила проблему, которая в фармацевтической индустрии назревала уже давно. Монополизация препаратов для лечения серьезных заболеваний, таких как СПИД, рак и туберкулез, приобретала угрожающие масштабы. Фармгиганты изобретали все новые ухищрения, в том числе использовали "вечнозеленые патенты", которые позволяли долгие годы монопольно выпускать то или иное лекарство, продавая его по астрономическим ценам.

Однако новые реалии диктуют новые правила. Правительства ведущих стран мира уже давно понимают, что патентная монополия фармгигантов тормозит как поиск вакцины от COVID-19, так и насыщение рынка необходимым количеством доступных лекарств.

К примеру, Германия и Канада еще задолго до начала пандемии COVID-19 начали процесс пересмотра своего законодательства в сфере защиты патентов на лекарственные средства с целью облегчить отмену прав патентообладателей и дать зеленый свет фармацевтическим компаниям, которые производят генерики — лекарственные средства эквивалентные оригинальным препаратам, но намного доступнее по цене. Кроме того, генерики позволят устранить угрозу дефицита медикаментов для лечения COVID-19, учитывая увеличение количества заболевших по всему миру.

Израиль пошел еще дальше, официально разрешив использование генериков лекарств, срок патентной защиты которых в стране еще не истек. Опять же, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Financial Times лаконично резюмировала происходящее в индустрии фармацевтики следующим образом: "Крупные производители вынуждены делиться патентами лекарств, которые применяются для лечения коронавируса. На сегодняшний день существует глобальная необходимость в повсеместно доступных лекарствах".

Окончательный "шах и мат" патентным монополистам поставила ООН. На одном из последних заседаний все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН поддержали резолюцию с призывом не допустить спекуляций на будущей вакцине от коронавируса, а также обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств.

Очевидно, что украинские фармацевтические компании только выиграют в связи с новыми мировыми тенденциями. Ведь отмена или серьезное послабление законодательства в сфере патентования будет означать увеличение производства генериков, на которые ориентирована украинская фарма.

3. Сотрудничество и открытость

Все фармацевтические компании — как мировые гиганты, так и сравнительно небольшие лаборатории — активно включились в гонку по поиску и разработке вакцины от COVID-19. Однако учитывая весьма сжатые сроки, без объединения усилий в этой сфере не обойтись.

Южнокорейский производитель лекарств Samsung Biologics и американская биолаборатория Vir Biotechnology подписали соглашение о сотрудничестве на сумму $362 млн. Компании совместно ищут вакцину от COVID-19.

Немецкая группа BioNTech объявила о партнерстве Fosun Pharma в вопросе поиска вакцины от коронавирусной инфекции. На разработку выделено $135 млн. Кроме того, Fosun инвестирует $50 млн в BioNTech и заплатит еще $85 млн за разработку и коммерциализацию вакцин.

Французская биофармацевтическая компания Sanofi совместно с Департаментом здравоохранения США проводят исследования и поиск вакцины от COVID-19. Завершить исследовательские работы они планируют через 6 месяцев, чтобы через год-полтора начать тестирование препарата на людях.

И это лишь небольшой список компаний, которые открыто объявили о начале совместной работы. Нынешний мировой контекст таков, что места для строгой секретности и взаимного недоверия — правил, по которым работали фармкомпании многие десятилетия — попросту нет.

4. Государственный контроль

Контроль за производством препаратов — давно назревший и наболевший вопрос для многих стран. В 2017-2018 годах в правительстве США активно дискутировался вопрос о внедрении мер по регулированию цен на некоторые медикаменты.

В течение десятилетий, согласно государственной статистике, доллар, который был потрачен на здравоохранение, на 3 доллара снижал затраты на решение проблем, связанных с потерей трудоспособности. И такая ситуация была довольно типичной не только для Штатов, но и для стран Европы.

В нынешних условиях, когда из-за пандемии и карантина абсолютно все страны столкнулись с невероятными по своим масштабам убытками и взрывом безработицы, государственные расходы будут тщательнейшим образом контролироваться.

5. Без бюрократии

Пандемия COVID-19 обнажила еще одну проблему, с которой сталкивались фармацевтические компании в разных странах — бюрократия. Устаревшее законодательство и затянутые сроки регистрации лекарственных средств привели к тому, что вывод доступных медицинских препаратов на рынок растягивался на годы. К примеру, украинское законодательство запрещает не только продавать генерические препараты до окончания срока действия патента на лекарство-оригинал, но даже проводить клинические исследования "на будущее". В итоге отечественной фарме приходится начинать разработку доступных генериков, в то время как фармкомпании соседних стран уже начинают производство. Такие временные потери негативно влияют на конкурентоспособность украинских производителей.

Несмотря на то, что процесс регистрации лекарственных средств в мире стал более щепетильным, ввиду повышения требований к их доказательности и безопасности, COVID-19 вводит новый тренд — ускорение и избавление от лишних бюрократических процедур. Так, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США, в специальной программе по ускорению разработки, регистрации и поставки на рынок препаратов, особым приоритетом выделила лекарства, которые используются для лечения коронавирусной инфекции — Coronavirus Treatment Acceleration Program. По мнению чиновников, это облегчит для фармкомпаний путь для ускорения вывода на рынок необходимых медикаментов.

В Украине также есть определенные сдвиги в этом вопросе. К примеру, фармацевтическая компания "Дарница" в беспрецедентно быстром для украинского рынка темпе получила государственную регистрацию на субстанцию гидроксихлорохина. Этот препарат включен в национальный протокол экспериментальной терапии коронавирусной инфекции. В "Дарнице" подчеркивают, что стремятся дать украинским врачам дополнительный инструмент для борьбы с COVID-19, а пациентам — обеспечить легальный доступ к препарату, который в рамках экспериментальной терапии может помочь победить болезнь.

Поскольку пандемия COVID-19 не сбавляет свои обороты, и рынок остро нуждается в препаратах, правительства будут вынуждены кардинально пересмотреть подходы к регистрации новых лекарств. С одной стороны, бюрократические процедуры, которые ранее занимали месяцы и годы будут значительно ускорены. С другой стороны, чиновники должны будут пристальнее следить за качеством и безопасностью новых медикаментов. Возможно ли соединить скорость и усиление контроля? Вполне, если чиновники будут прислушиваться к предложениям фармы.