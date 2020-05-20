Крупный бизнес 1 час назад

Власти Киева грозят закрывать ТРЦ за нарушение карантина после их открытия

Киевские ТРЦ смогут открыть только после запуска метрополитена

Торговый центр. Фото: fraza.ua Торговый центр. Фото: fraza.ua
Торговый центр. Фото: fraza.ua

Послабление карантина — это не его отмена, поэтому даже после открытия ТРЦ городские власти будут контролировать их работу и в случае нарушения правил смогут их штрафовать или закрывать.

Об этом заявил исполняющий обязанности первого замглавы КГГА Валентин Мондриевский, сообщает "Фокус".

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"Мы — "за" открытие ТРЦ, но вместе с этим нужно нивелировать все сложности и риски по увеличению заболеваемости. ТРЦ вряд ли смогут работать без метро хотя бы потому, что их сотрудникам нужно добираться на работу", — отметил чиновник.

"Поэтому, чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл подождать с открытием ТРЦ до восстановления работы метрополитена", — добавил Мондриевский.

По его словам, послабление карантина — это не его отмена, поэтому даже после открытия ТРЦ городские власти будут контролировать их работу и в случае нарушения правил смогут их штрафовать или закрывать.

В свою очередь советник мэра Киева Владимир Бондаренко заявил, что говорить об открытии ТРЦ пока еще рано, а привязки к конкретной дате в этом вопросе не будет.

"Это связано с тем, что у каждого центра разный уровень готовности к открытию. Поэтому, как только ТРЦ будет готов к открытию при условии соблюдения всех правил, он начнет свою работу", — заявил он.

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Ранее Кабинет министров перевел карантин по коронавирусу в Украине в адаптивный режим по регионам — с 22 мая по 22 июня, с этапами послабления с 1 и 10 июня 2020 года.

Известно, что в рамках ослабление карантина с 22 мая в Украине будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта.

Также Кабмин принял решение с 25 мая открыть метро в Украине, в частности в Киеве.

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