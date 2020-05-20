Политика 30 минут назад

Кабмин установил в Украине адаптивный карантин с 22 мая по 22 июня

С этапами послабления с 1 и 10 июня

Коронавирус в Украине. Фото: pravda.com.ua Коронавирус в Украине. Фото: pravda.com.ua
Коронавирус в Украине. Фото: pravda.com.ua

Кабинет министров перевел карантин по коронавирусу в Украине в адаптивный режим по регионам.

В частности, с 22 мая по 22 июня с этапами послабления с 1 и 10 июня 2020 года, сообщает "РБК-Украина".

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Указано, что соответствующее постановление правительства о продлении карантина будет опубликовано 21 мая. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, его нужно еще доработать.

"Проектом предлагается установить с 22 мая по 22 июня 2020 года на территории Украины карантин с учетом эпидемической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили", — заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании Кабмина.

Известно, что в рамках ослабление карантина с 22 мая в Украине будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта.

Также Кабмин принял решение с 25 мая открыть метро в Украине, в частности в Киеве.

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Что касается межобластных пассажирских перевозок в Украине, то их, по словам Шмыгаля, возобновят в начале июня.

Кроме того, глава правительства заявил, что до 15 июня нет смысла запускать рейсовые авиаперелеты. При этом он отметил, что на сегодняшний день в Украине осуществляются нерегулярные авиаперевозки.

По словам премьера, к вопросу возобновления работы аэропортов и запуска рейсовых перелетов Кабмин вернется после 15 июня.

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"Когда авиаперевозчики получат возможность вылетать и, соответственно, куда лететь. Потому что пока аэропорты наших стран-партнеров закрыты. Мы ведем диалог с авиаперевозчиками. До 15 июня нет смысла открывать работу аэропортов и запускать рейсовые перелеты. Нерегулярные авиаперевозки работают на сегодняшний день", — заявил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что карантин в Украине в связи с коронавирусом продлят до 22 июня 2020 года. В то же время он будет существенно ослаблен.

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