Карантин в Украине продлят до 22 июня, но с ослаблениями — Ляшко

Карантин в Украине в связи с коронавирусом продлят до 22 июня 2020 года.

В то же время, он будет существенно ослаблен, заявил главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1".

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При этом он указал, что если количество случаев коронавируса в Украине будет стремительно падать, то, возможно, ограничительные меры и вовсе отменят.

"Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы до 22 июня будем продолжать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации. Возможно, будет резкое снижение случаев, и карантин мы отменим", — отметил Ляшко.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине будет и в дальнейшем ослабляться только в случае стабильности трех основных критериев.

Речь идет о заболеваемости за последние 7 дней на 100 тысяч населения, заполненности коек в больницах, которые лечат коронавирус (не должна превышать 50%) и количестве тестирований, проводимых в каждом регионе.

Также он сообщил, что если показатели определенных регионов будут соответствовать норме, то там можно будет переходить на следующий уровень послабления по такому графику: 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что Украина может восстановить авиасообщение со странами Европейского Союза уже с 15 июня 2020 года.