Происшествия 30 минут назад

Карантин в Украине продлят до 22 июня, но с ослаблениями — Ляшко

А если количество случаев коронавируса в Украине будет стремительно падать, то, возможно, ограничительные меры и вовсе отменят

Карантин продлят еще на месяц. Фото: pravda.com.ua Карантин продлят еще на месяц. Фото: pravda.com.ua
Карантин продлят еще на месяц. Фото: pravda.com.ua

Карантин в Украине в связи с коронавирусом продлят до 22 июня 2020 года.

В то же время, он будет существенно ослаблен, заявил главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1".

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом он указал, что если количество случаев коронавируса в Украине будет стремительно падать, то, возможно, ограничительные меры и вовсе отменят.

"Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы до 22 июня будем продолжать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации. Возможно, будет резкое снижение случаев, и карантин мы отменим", — отметил Ляшко.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине будет и в дальнейшем ослабляться только в случае стабильности трех основных критериев.

Речь идет о заболеваемости за последние 7 дней на 100 тысяч населения, заполненности коек в больницах, которые лечат коронавирус (не должна превышать 50%) и количестве тестирований, проводимых в каждом регионе.

Читайте также:
Кабмин намерен открыть метро 25 мая: "Где позволит эпидемиологическая ситуация"

Также он сообщил, что если показатели определенных регионов будут соответствовать норме, то там можно будет переходить на следующий уровень послабления по такому графику: 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что Украина может восстановить авиасообщение со странами Европейского Союза уже с 15 июня 2020 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина может возобновить авиасообщение с ЕС уже с 15 июня — Минздрав
Украина может возобновить авиасообщение с ЕС уже с 15 июня — Минздрав
В Украине за сутки 260 человек заболели коронавирусом, а 356 — выздоровели
В Украине за сутки 260 человек заболели коронавирусом, а 356 — выздоровели
Кабмин намерен открыть метро 25 мая: "Где позволит эпидемиологическая ситуация"
Кабмин намерен открыть метро 25 мая: "Где позволит эпидемиологическая ситуация"
Загрузка...
Новое видео
"Сьогодні нічого не робиться, аби економіка розвивалася", — Олексій Вадатурський

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Киевстар" бьет тревогу из-за возможного снижения доходов телеком-рынка

  3. Стадный и Квит могут оставить выпускников вузов без дипломов — СМИ

  4. Skoda и Volkswagen приостановили поставки автомобилей дилерам, на очереди — Audi и Seat

  5. В центре Одессы обрушилась жилая пятиэтажка (ФОТО и ВИДЕО)

Загрузка...