В метро Киева будут ловить людей без масок и сдавать их в полицию

В Киевском метрополитене усиливают контроль за соблюдением карантина.

Причем, кроме работников метро и полиции, к патрулированию подключат муниципальную охрану, сообщает "Сегодня".

По словам, представителей КП "Киевметрополитен", контроль усилят на самых оживленных станциях.

Указано, что муниципальная охрана будет патрулировать на станциях Вокзальная, Черниговская, Лесная, Левобережная и пересадочных узлах с большим потоком пассажиров.

В то же время администрация подземки пока не получила информацию от муниципальной охраны, сколько ее сотрудников будет задействовано и сколько времени они будут дежурить в метро.

"Контроль нужен, чтобы пассажиры правильно носили маски — прикрывали нос, не снимали их в вагоне поезда", — пояснила заместитель начальника "Киевметрополитена" Наталья Макогон.

При этом она добавила, что пассажиров, которые принципиально не хотят носить маску в метро, даже после предупреждений от работников подземки, будут задерживать и передавать сотрудникам полиции.

В свою очередь в муниципальной охране подтвердили участие ее сотрудников в охране метро.

"Ждем протокола действий, который должны утвердить в КГГА. После его получения мы сможем сказать, в каком формате будут дежурить в метрополитене наши сотрудники, сколько человек будет задействовано и какой будет процедура их работы", — сообщила пресс-служба муниципальной охраны.

Тем временем глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что контроль в Киевском метрополитене за соблюдением масочного режима усилят со среды, 11 ноября. По его словам, сотрудники Национальной полиции и муниципальной охраны будут патрулировать и на перронах, и возле турникетов.

В отличие от сообщения Киевметрополитена, по словам Рубана, контроль за соблюдением масочного режима усилят на всех станциях.

Напомним, что за минувшие сутки в Киеве зафиксировали 983 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекордный суточный прирост с начала пандемии. По состоянию на 5 ноября в Киеве подтвердили 41 373 случая заражения.

В Минздраве предложил ввести новые ограничения в Украине из-за роста заболеваемости COVID-19. Они могут затронуть работу ТРЦ и спорткомплексов, массовые культурные события могут запретить.

Ранее в Министерстве здравоохранения обратились к Верховной Раде поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер. В частности, в Минздраве просят ввести штрафы за неношение масок.