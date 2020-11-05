Карантин в Украине намерены усилить: Минздрав предложил новые ограничения

В связи со стремительным ростом количества больных коронавирусом Министерство здравоохранения будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине.

В частности, ряд ограничений, которые предлагает ввести Минздрав, озвучил главный санитарный врач Олег Ляшко в ходе ежедневного брифинга 5 ноября.

Таким образом, в Украине хотят:

- ограничить работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

- запретить проведение всех массовых культурных мероприятий;

- разрешить работу садиков и школ с 1 по 4 класс в "красных зонах". Учеников 5 класса и старше хотят отправить на дистанционное обучение;

- ограничить работу торгово-развлекательных центров, детских комнат, развлекательных зон;

- разрешить работу исключительно магазинов, в которых "люди могут купить необходимые вещи, и чтобы это не влияло на экономику страны";

- запретить работу субъектов хозяйствования, которые не придерживаются противоэпидемических норм;

- рекомендовать установить отдельное время для обслуживания людей возрастом старше 60 лет с 10:00 до 12:00.

Кроме того, Минздрав будет рекомендовать установить некоторые ограничения в "красной зоне" эпидемической опасности.

"Ранее в Украине, когда территория заходила в красный уровень эпидемической опасности, разрешалось определять перечень ограничений, которые действуют на этой территории совместно с Национальной комиссией ТЭБ и ЧС и органами местного самоуправления. Сегодня мы предлагаем ввести дополнительный показатель — если, кроме более 320 заболеваний на 100 тысяч населения, показатель положительных результатов тестов превышает 20% от всех протестированных, то мы предлагаем применять весь перечень противоэпидемических ограничений, а не выбирать", — рассказал Ляшко.

К тому же, в "красной зоне" хотят разрешить работать магазинам, но только с 19:00 до 20:00. При этом, чтобы количество посетителей было не более одного человека на 20 квадратных метров.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине официально подтверждены 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 850 — обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести новое ограничение — карантин "выходного дня", чтобы разорвать цепь передачи коронавирусной болезни.